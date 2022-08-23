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Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44952
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 23.08.22 - 19:58
56-летняя женщина более 10 лет нарушала законодательство, имея двойное гражданство: в Казахстане и Российской Федерации. За это она должна теперь выплатить более 600 тысяч тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11375
Re: Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное...
Отправлено: 23.08.22 - 19:58
А после штрафа ей дают выбор какое гражданство оставить?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 908
Re: Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное...
Отправлено: 23.08.22 - 20:39
Цитата:
"Детский сад, не иначе"... Всегда поражаюсь тому, что как минимум еженедельно по телевизору рассказывают про различных мошенников, но при этом люди упорно продолжают становиться их жертвами... Так и здесь, скольких уже поймали с "двойным гражданством"!? В 56 (тем более уже 10 лет) двойной пенсии вроде нет, зачем нужен этот геморр? А если уж принсипияльно решились (непонятно зачем) на два паспорта, так просто "держите язык за зубами", сами же "палитесь"...
привлечена к ответственности женщина, которая более 10 лет имела гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации.
"Детский сад, не иначе"... Всегда поражаюсь тому, что как минимум еженедельно по телевизору рассказывают про различных мошенников, но при этом люди упорно продолжают становиться их жертвами... Так и здесь, скольких уже поймали с "двойным гражданством"!? В 56 (тем более уже 10 лет) двойной пенсии вроде нет, зачем нужен этот геморр? А если уж принсипияльно решились (непонятно зачем) на два паспорта, так просто "держите язык за зубами", сами же "палитесь"...
Re: Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное...
Отправлено: 24.08.22 - 12:42
Цитата:
Нет, выбора не будет. Казахстан не признает другого гражданства у своих гражлан. А после получения другого гражданства, она должна была, как минимум, уведомить консульство о получении гражданства. А по-хорошему - сдать паспорт и удостоверение личности и зарегистрировать утрату гражданства РК.
Цитата:
Во-первых, некоторые не хотят заморачиваться - за оформление нужно ещё и денег отдать (в районе 1500-2000 рублей). Во-вторых, некоторые путались - раньше, перед подачей в РФ на гражданство, нужно было писать отказ от гражданства, заверять нотариально и отправить в консульство. Но это было требование России, при этом для Казахстана этот отказ ничего не значит совершенно - в Казахстане есть процедура утраты гражданства после получения другого. Вот и у нас в чате переселенцев одна женщина так попала - думала что раз написала отказ - значит уже всё и утрату не регистрировала, поехала в Казахстан - там её и приняли, прямо на границе. Суд, штраф.
Vit:
А после штрафа ей дают выбор какое гражданство оставить?
А после штрафа ей дают выбор какое гражданство оставить?
Нет, выбора не будет. Казахстан не признает другого гражданства у своих гражлан. А после получения другого гражданства, она должна была, как минимум, уведомить консульство о получении гражданства. А по-хорошему - сдать паспорт и удостоверение личности и зарегистрировать утрату гражданства РК.
Цитата:
KOS77:
ак и здесь, скольких уже поймали с "двойным гражданством"!? В 56 (тем более уже 10 лет) двойной пенсии вроде нет, зачем нужен этот геморр?
ак и здесь, скольких уже поймали с "двойным гражданством"!? В 56 (тем более уже 10 лет) двойной пенсии вроде нет, зачем нужен этот геморр?
Во-первых, некоторые не хотят заморачиваться - за оформление нужно ещё и денег отдать (в районе 1500-2000 рублей). Во-вторых, некоторые путались - раньше, перед подачей в РФ на гражданство, нужно было писать отказ от гражданства, заверять нотариально и отправить в консульство. Но это было требование России, при этом для Казахстана этот отказ ничего не значит совершенно - в Казахстане есть процедура утраты гражданства после получения другого. Вот и у нас в чате переселенцев одна женщина так попала - думала что раз написала отказ - значит уже всё и утрату не регистрировала, поехала в Казахстан - там её и приняли, прямо на границе. Суд, штраф.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2540
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 12:49
Цитата:
А можете дать ссылку на этот чат или форум? Нужно узнать правильный порядок смены гражданства РК на РФ. Можно в личку.
Victor Yang:
Вот и у нас в чате переселенцев одна женщина так попала
Вот и у нас в чате переселенцев одна женщина так попала
А можете дать ссылку на этот чат или форум? Нужно узнать правильный порядок смены гражданства РК на РФ. Можно в личку.
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 13:06
Цитата:
----Письмо в консульство было . Потом поехал в Кустанай , въезжал уже по российскому паспорту . Сходил в миграционку , написал заявление и сдал документы .Никаких проблем не было . Может она по паспорту РК въезжала ??
Victor Yang:
поехала в Казахстан - там её и приняли, прямо на границе. Суд, штраф.
поехала в Казахстан - там её и приняли, прямо на границе. Суд, штраф.
----Письмо в консульство было . Потом поехал в Кустанай , въезжал уже по российскому паспорту . Сходил в миграционку , написал заявление и сдал документы .Никаких проблем не было . Может она по паспорту РК въезжала ??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17393
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 13:14
Дракон полез сейчас под матрас, посмотреть как его
казахстанский паспорт там чувствует.
казахстанский паспорт там чувствует.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17393
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 13:17
в свое время в Канаду много народа свалило,
не отказываясь от гражданства.
до Варшавы ехали по паспорту кз . оттуда уже летели с паспортом канадским.
и потом в обратную сторону также ездили.
сейчас не знаю как, наверное все таки базы электронные делают свое дело.
не отказываясь от гражданства.
до Варшавы ехали по паспорту кз . оттуда уже летели с паспортом канадским.
и потом в обратную сторону также ездили.
сейчас не знаю как, наверное все таки базы электронные делают свое дело.
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 13:31
Цитата:
Она въезжала много позже 30 дней в РК. На границе спросили, видимо, - где паспорт РК? Она, видимо, и сказала что в сумочке или дома. В общем, сдавать она не собиралась даже.
Цитата:
Я так понимаю - правила несколько раз менялись. До присвоения ИИН было по-другому, наверняка.
Гога:
Потом поехал в Кустанай , въезжал уже по российскому паспорту . Сходил в миграционку , написал заявление и сдал документы .Никаких проблем не было . Может она по паспорту РК въезжала ??
Потом поехал в Кустанай , въезжал уже по российскому паспорту . Сходил в миграционку , написал заявление и сдал документы .Никаких проблем не было . Может она по паспорту РК въезжала ??
Она въезжала много позже 30 дней в РК. На границе спросили, видимо, - где паспорт РК? Она, видимо, и сказала что в сумочке или дома. В общем, сдавать она не собиралась даже.
Цитата:
alex_60:
в свое время в Канаду много народа свалило, не отказываясь от гражданства.
в свое время в Канаду много народа свалило, не отказываясь от гражданства.
Я так понимаю - правила несколько раз менялись. До присвоения ИИН было по-другому, наверняка.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25272
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 14:34
Цитата:
Паспорт - лежит. А пенсию, мою,
кто то, наверное - получает...
alex_60:
как его казахстанский паспорт там чувствует.
как его казахстанский паспорт там чувствует.
Паспорт - лежит. А пенсию, мою,
кто то, наверное - получает...
Рудничанка заплатит больше полумиллиона тенге за двойное гражданство
Отправлено: 24.08.22 - 18:02
Цитата:
---Да , срок 30 дней - забыл однако .
Victor Yang:
Она въезжала много позже 30 дней
Она въезжала много позже 30 дней
---Да , срок 30 дней - забыл однако .
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