Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+28°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • В-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей получат квартиры по новой госпрограмме в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44952
"Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей получат квартиры по новой госпрограмме в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы смотрим на те востребованные специальности, которые нужны в этом регионе. У костанайцев это медики, учителя и социальные работники, - рассказала председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат ИБРАГИМОВА.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
916
Re: "Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей...
Отправлено: 24.08.22 - 17:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Среди требований - отсутствие у притендента и его ближайших родственников своего жилья за последние 5 лет. Источник:

черт с ней, с орфографией. Но что за бред про ближайших родственников?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1400
Re: "Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей...
Отправлено: 24.08.22 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
черт с ней, с орфографией.

Исправил. Спасибо.
Профайл Посетить вебсайт
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
160
Re: "Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей...
Отправлено: 24.08.22 - 18:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждая семья получат по балу.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS