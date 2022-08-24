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"Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей получат квартиры по новой госпрограмме в Костанае
"Баллы за каждый год в браке" - 50 молодых семей получат квартиры по новой госпрограмме в Костанае
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