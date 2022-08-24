Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...

Отправлено: - 17:12

Ну судя по тому что эта игрушечная партия созданна по заданию АП то и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху

Значится этот перформанс с тюркским пробегом и мусульманским НАТО направлен только на внешнего зрителя

Россию позлить так сказать

Только непонятны мотивы

Для чего? Чтобы у России опять истерика случилась? Вот в Казахстане нацисты и бендеровцы хотят НАТО у наших границ?

Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана

Уже даже поводов нет, ан нет они на ровном месте находят работу для Симонян и Захаровой