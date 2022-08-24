«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае. Читать новость
Ну судя по тому что эта игрушечная партия созданна по заданию АП то и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху Значится этот перформанс с тюркским пробегом и мусульманским НАТО направлен только на внешнего зрителя Россию позлить так сказать Только непонятны мотивы Для чего? Чтобы у России опять истерика случилась? Вот в Казахстане нацисты и бендеровцы хотят НАТО у наших границ? Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана Уже даже поводов нет, ан нет они на ровном месте находят работу для Симонян и Захаровой
Вроде как Казахстан светское государство, а собрались мусульманское НАТО создавать. Потом что, и по шариату жить будем? Назад, в средневековое мракобесие? Странно слышать от шурави, которые еще недавно этих мусульман в Афгане уничтожали, призывы объединяться в исламское НАТО. Может лучше в Евросоюз и в настоящее НАТО?
Ну и где же депутаты, остальная челядь, так и проглотят не приняв никаких мер. Это же первые звоночки на украинский сценарий, почему не принимают меры. Чем дальше тем пакостней будут себя ведут шовинисты, нацики, русофобы и прочие плохие люди.
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