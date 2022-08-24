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≡ «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44952
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
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Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
496
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
#1
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Им в цирке только работать с таким подходом, а не о мусульманском НАТО мечтать.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8719
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:10
#2
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О, вот уже и туркинисты понаехали...
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?

Да, а что Турция не помогла в январе? не помогла с сахаром?

Цитата:
Идет возрождение Советского Союза

А не ему ли давал присягу данный оратор?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12836
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:12
#3
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Ну судя по тому что эта игрушечная партия созданна по заданию АП то и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху
Значится этот перформанс с тюркским пробегом и мусульманским НАТО направлен только на внешнего зрителя
Россию позлить так сказать
Только непонятны мотивы
Для чего? Чтобы у России опять истерика случилась? Вот в Казахстане нацисты и бендеровцы хотят НАТО у наших границ?
Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана
Уже даже поводов нет, ан нет они на ровном месте находят работу для Симонян и Захаровой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12836
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:15
#4
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Цитата:
yudjin:
А не ему ли давал присягу данный оратор?

События на таджикско афганской границе были уже при независимом Казахстане
Так что мог и не присягать СССР которого 30 лет как нет
Цитата:
yudjin:
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?

Казалось бы причем тут флаг Украины?))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8719
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:18
#5
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Цитата:
abaika95:
Казалось бы причем тут флаг Украины?))

Для недалеких, у Украины желтый цвет снизу ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12836
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:21
#6
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Цитата:
yudjin:
Для недалеких, у Украины

Для дальних
Если не рубишь в новых интернет мемах то не позорься)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8719
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:23
#7
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Цитата:
abaika95:
Если не рубишь в новых интернет мемах

Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12836
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:27
#8
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Цитата:
yudjin:
Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!

Ну ты уж хоть в чем-то начни разбираться)
И дорастешь до реального урвовня бесплатного журналиста)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2729
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:35
#9
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Вроде как Казахстан светское государство, а собрались мусульманское НАТО создавать. Потом что, и по шариату жить будем? Назад, в средневековое мракобесие? Странно слышать от шурави, которые еще недавно этих мусульман в Афгане уничтожали, призывы объединяться в исламское НАТО. Может лучше в Евросоюз и в настоящее НАТО?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3119
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:46
#10
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Это тот Мухамеджанов, который всячески поддерживал языковые патрули?
Кажется, даже лично знаком с Куатом Ахметовым
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5475
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 18:37
#11
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Ну и где же депутаты, остальная челядь, так и проглотят не приняв никаких мер. Это же первые звоночки на украинский сценарий, почему не принимают меры. Чем дальше тем пакостней будут себя ведут шовинисты, нацики, русофобы и прочие плохие люди.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
898
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 18:49
#12
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Цитата:
abaika95:
и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху


Клан Назарбаевых организатор всего этого!
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