Отправлено: - 14:11

И что за мода такая костанайская - вбивать в названии улиц звания: генералы и академики, что (за понт) ой, новое веяние?

Тест на определение пола тополям не делал, но по всей видимости, учитывая, что бюст установили в 2014 году и деревья высадили в том же году,

Цитата:Ну как маленький... как зачем? Чтобы придать важности и значимости. Это как высоченный забор вокруг какой-нибудь госконторы, как будка с охраной и металлоискателем, как ковровая дорожка на облупившейся лестнице.Цитата:Автор, порой не совсем разбирается и даже логика порой отсутствует как между годом и полом, но руки пописывать видимо чешутся.А также нет элементарной наблюдательности. Потому, что когда родственники установили бюст, то купили жителям таблички и ёлки, которые естественно засохли, потом сажали еще... итог тот же. И только с третьей попытки вот эти тополя кое-как принялись.И возможно это мужские особи бальзамического тополя.