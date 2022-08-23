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Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44949
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:09
Среди множества используемых на кухне устройств мясорубки считаются наиболее востребованными. Особое место эти агрегаты занимают и в ассортименте многих компаний, производящих кухонное оборудование. Ресурс kenwood.kz позволит приобрести одни из самых надёжных мясорубок.
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Re: Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:09
Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная. Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет при правильном уходе. Имеет имунитет на постоянный рост цен на электричество.
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:58
Цитата:
К нему ещё нужен был крепкий стол. Нынешние стеклянные и ДСП-шные не смогут обеспечить устойчивость аппарата при прокрутке жил котлетного мяса.
Vit:
Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет при правильном уходе.
Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет при правильном уходе.
К нему ещё нужен был крепкий стол. Нынешние стеклянные и ДСП-шные не смогут обеспечить устойчивость аппарата при прокрутке жил котлетного мяса.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16991
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 22:13
Цитата:
Износ видел какой?
Когда темная крень стекает в мясо после второго раза?
Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..
Vit:
это советская механическая- ручная. Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет
это советская механическая- ручная. Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет
Износ видел какой?
Когда темная крень стекает в мясо после второго раза?
Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16991
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 22:14
У меня на Мулинексе ни разу не стекала..
Да, жилы, реверс включаешь, но чтобы выработка с запчастей, это пипец..
Да, жилы, реверс включаешь, но чтобы выработка с запчастей, это пипец..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 639
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 22:50
Цитата:
Да согласен, у родителей такая была. В Кустанае своё отработала, потом ещё и в Германии несколько лет служила, пока при переездах, куда то не пропала.
Vit:
Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная
Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная
Да согласен, у родителей такая была. В Кустанае своё отработала, потом ещё и в Германии несколько лет служила, пока при переездах, куда то не пропала.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8716
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 09:43
Цитата:
У нас и сейчас вот такая
Эл-починно:
Да согласен, у родителей такая была. В Кустанае своё отработала
Да согласен, у родителей такая была. В Кустанае своё отработала
У нас и сейчас вот такая
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 10:32
Цитата:
Так это и есть самые полезные вещества. Ты думал, что в ресторанах и всяких кафешках повара зубами пережевывают мясо, чтобы кроме пломб туда ничего не попадало? Любая промышленная мясорубка, даже если ее помыли, после ночного простаивания выдает первую порцию прокрутки с продуктами окисления. Их можно, конечно, выбросить, но опытные кухонные рабочие не заморачиваются с этим. Достаточно после окончания кручения все тщательно перемешать и опля, никаких следов черной массы не видно, а все полезные для здоровья окислы равномерно распределены по всей массе. Но питательных веществ будет гораздо больше, если оставить на ночь немытую или хотя бы плохо помытую мясорубку.
111:
Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..
Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..
Так это и есть самые полезные вещества. Ты думал, что в ресторанах и всяких кафешках повара зубами пережевывают мясо, чтобы кроме пломб туда ничего не попадало? Любая промышленная мясорубка, даже если ее помыли, после ночного простаивания выдает первую порцию прокрутки с продуктами окисления. Их можно, конечно, выбросить, но опытные кухонные рабочие не заморачиваются с этим. Достаточно после окончания кручения все тщательно перемешать и опля, никаких следов черной массы не видно, а все полезные для здоровья окислы равномерно распределены по всей массе. Но питательных веществ будет гораздо больше, если оставить на ночь немытую или хотя бы плохо помытую мясорубку.
Re: Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 11:10
Цитата:
Испугался Марикджан какой то капли окиси. А сам по ночам гектолитрами химозу пьёт под названием пиво, хотя там уже давно пива нету. Сплошной яд, от сюда потом проблемы то язва, то изжога.
Маркс:
Испугался Марикджан какой то капли окиси. А сам по ночам гектолитрами химозу пьёт под названием пиво, хотя там уже давно пива нету. Сплошной яд, от сюда потом проблемы то язва, то изжога.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 893
Re: Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 11:21
Цитата:
кстати, при необходимости перемолоть большое количество мяса, дед и дядя неплохо так подключали ее к станку, и из ручной она становилась электрической))
Vit:
Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная.
Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная.
кстати, при необходимости перемолоть большое количество мяса, дед и дядя неплохо так подключали ее к станку, и из ручной она становилась электрической))
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4246
Re: Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 14:37
Странно, почему к этим мясорубкам нет насадок для производства сока?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17393
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 24.08.22 - 14:53
Цитата:
ответ- это мясорубка.
для выхода продукта имеется
один выход.
для выжимания сока используется соковыжималка.
там два выхода- сок и жмых.
при сочетании различных функций
устройство называется кухонный комбайн.
[Исправлено: alex_60, 24.08.2022 - 15:02]
bgb:
Странно, почему к этим мясорубкам нет насадок для производства сока?
Странно, почему к этим мясорубкам нет насадок для производства сока?
ответ- это мясорубка.
для выхода продукта имеется
один выход.
для выжимания сока используется соковыжималка.
там два выхода- сок и жмых.
при сочетании различных функций
устройство называется кухонный комбайн.
[Исправлено: alex_60, 24.08.2022 - 15:02]
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