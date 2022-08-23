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Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..



Цитата:Так это и есть самые полезные вещества. Ты думал, что в ресторанах и всяких кафешках повара зубами пережевывают мясо, чтобы кроме пломб туда ничего не попадало? Любая промышленная мясорубка, даже если ее помыли, после ночного простаивания выдает первую порцию прокрутки с продуктами окисления. Их можно, конечно, выбросить, но опытные кухонные рабочие не заморачиваются с этим. Достаточно после окончания кручения все тщательно перемешать и опля, никаких следов черной массы не видно, а все полезные для здоровья окислы равномерно распределены по всей массе. Но питательных веществ будет гораздо больше, если оставить на ночь немытую или хотя бы плохо помытую мясорубку.