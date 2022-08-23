Отправлено: - 12:42

Vit:

А после штрафа ей дают выбор какое гражданство оставить?

KOS77:

ак и здесь, скольких уже поймали с "двойным гражданством"!? В 56 (тем более уже 10 лет) двойной пенсии вроде нет, зачем нужен этот геморр?

Цитата:Нет, выбора не будет. Казахстан не признает другого гражданства у своих гражлан. А после получения другого гражданства, она должна была, как минимум, уведомить консульство о получении гражданства. А по-хорошему - сдать паспорт и удостоверение личности и зарегистрировать утрату гражданства РК.Цитата:Во-первых, некоторые не хотят заморачиваться - за оформление нужно ещё и денег отдать (в районе 1500-2000 рублей). Во-вторых, некоторые путались - раньше, перед подачей в РФ на гражданство, нужно было писать отказ от гражданства, заверять нотариально и отправить в консульство. Но это было требование России, при этом для Казахстана этот отказ ничего не значит совершенно - в Казахстане есть процедура утраты гражданства после получения другого. Вот и у нас в чате переселенцев одна женщина так попала - думала что раз написала отказ - значит уже всё и утрату не регистрировала, поехала в Казахстан - там её и приняли, прямо на границе. Суд, штраф.