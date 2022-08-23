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Костанайский вассалитет Османской империи
Костанайский вассалитет Османской империи
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Я робот(Пользователи)
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- 44949
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 13:11
Был намедни на мусульманском затобольском кладбище. Вы спросите: кто-то умер? И я отвечу: вы не поверите, там все умерли. Ну так вот, в ближайший год два кладбища православное и мусульманское там соединятся.
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Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 20:51
Цитата:
Там не про казахские могилы?
Ты что то путаешь и соответственно врешь..
Гога:
Про тебя и твоих родственников там нет ни слова
Про тебя и твоих родственников там нет ни слова
Там не про казахские могилы?
Ты что то путаешь и соответственно врешь..
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 20:54
Цитата:
На Руси принято было сжигать умерших. У Иванова в книге "Русь изначальная" это описано. А старообрядцы и живьём самосжигались, что тоже не считалось грехом перед церковью. Вроде как огонь очищает.
111:
Хоронили так, на христианском кладбище, по закону христиан.
Хоронили так, на христианском кладбище, по закону христиан.
На Руси принято было сжигать умерших. У Иванова в книге "Русь изначальная" это описано. А старообрядцы и живьём самосжигались, что тоже не считалось грехом перед церковью. Вроде как огонь очищает.
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:16
Тема такая опасная, даже не стану дискутировать, в одном прав Марик , своих родных нужно достойно проводить в путь иной. Честно говоря,я точно про полумесяц не знаю, все начитались интернета, но это увы не истина в последней инстанции. Относительно паранджи, тут я в общем то в курсе. Просто непрактично было, носить такую одежду для кочевников. поэтому максимально её усовершенствовали. да и соблюдать все каноны шариата тоже иногда было просто некогда. поэтому казахи были . так скажем не такие религиозные, как например близкие родственники . но оседлые узбеки. Насколько я знаю( это неточно) то и конину правоверному мусульманину есть нельзя
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:19
Цитата:
То есть они не христиане?
Маркс:
На Руси принято было сжигать умерших.
На Руси принято было сжигать умерших.
То есть они не христиане?
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:23
Цитата:
---Где это слово я упоминал ??
111:
могилы?
могилы?
---Где это слово я упоминал ??
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:39
Цитата:
Какая разница, автор говорит про могилы.
Про могилы Казахов, что наших умерших хоронить нельзя, а лучше на эти деньги строить девятиэтажки.
А умерших очевидно...
Кстати, а что с ними делать, выбрасывать?
Гога:
Где это слово я упоминал ?
Где это слово я упоминал ?
Какая разница, автор говорит про могилы.
Про могилы Казахов, что наших умерших хоронить нельзя, а лучше на эти деньги строить девятиэтажки.
А умерших очевидно...
Кстати, а что с ними делать, выбрасывать?
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:39
Цитата:
Ну а насколько достойно? Хватит ли 400 кирпичей или нужно в два раза больше? Именно о границах понятий достойности и идёт речь. Где кончается достойность и начинаются навязанные обществом понты. Потребительство же не имеет границ.
Кроме того, это же делается не для умерших, ведь им всю эту достойность нужно было обеспечивать при жизни. А после смерти все параметры достойности просто переходят на тех, кто остался. А мертвые сраму не имут.
saba:
своих родных нужно достойно проводить в путь иной
своих родных нужно достойно проводить в путь иной
Ну а насколько достойно? Хватит ли 400 кирпичей или нужно в два раза больше? Именно о границах понятий достойности и идёт речь. Где кончается достойность и начинаются навязанные обществом понты. Потребительство же не имеет границ.
Кроме того, это же делается не для умерших, ведь им всю эту достойность нужно было обеспечивать при жизни. А после смерти все параметры достойности просто переходят на тех, кто остался. А мертвые сраму не имут.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:10
Цитата:
Хм..
То есть можно умерших матерей, отцов, или детей, просто сбросить в мусорку?
Чтобы построить девятиэтажку?
Маркс:
Кроме того, это же делается не для умерших, ведь
Кроме того, это же делается не для умерших, ведь
Хм..
То есть можно умерших матерей, отцов, или детей, просто сбросить в мусорку?
Чтобы построить девятиэтажку?
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:10
А тут уже у каждого свои понятия и ценности, я видел и двухэтажные мазары, по моему понятию, чтобы, был у умершего свой дом или место, где могут собраться потомки, вспомнить, помянуть добрым словом, прочитать молитву, а количество кирпичей, это не имеет никакого значения, как и понты в общем то. Главное , это может быть несколько эгоистическое чувство самоудовлетворения или даже самоуспокоения. Я отдал последний , к сожалению долг своему родному человеку и это вот совершенно не понты и общество, здесь абсолютно не при чём
[Исправлено: saba, 23.08.2022 - 22:11]
[Исправлено: saba, 23.08.2022 - 22:11]
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:13
А про то. что достойную жизнь нужно было создавать при жизни, извините за тавтологию, то кто сказал, что они недостойно прожили свою жизнь?
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:51
Цитата:
Это да, это слишком.
Мертвые не должны выделяться.
Но это мое мнение .
Посмотришь на воров и авторитетов с госслужащими, там по другому..
saba:
видел и двухэтажные мазары, п
видел и двухэтажные мазары, п
Это да, это слишком.
Мертвые не должны выделяться.
Но это мое мнение .
Посмотришь на воров и авторитетов с госслужащими, там по другому..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 639
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:52
Цитата:
Вот про это и речь.
ПС - точнее, не только об этом. Но в том числе и об этом.
[Исправлено: Эл-починно, 23.08.2022 - 23:18]
111:
Это да, это слишком.
Это да, это слишком.
Вот про это и речь.
ПС - точнее, не только об этом. Но в том числе и об этом.
[Исправлено: Эл-починно, 23.08.2022 - 23:18]
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:59
Цитата:
----Где он это говорит??Нет такого слова в статье. Так что кто из нас врёт?
111:
, автор говорит про могилы
, автор говорит про могилы
----Где он это говорит??Нет такого слова в статье. Так что кто из нас врёт?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4246
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 24.08.22 - 14:27
Если кто-то соберется делать крематорий, то прогорит - у казахов, а нас большинство, не принято сжигать умерших, равно как и у православных. Русь изначальная не была христианская, как и казахи не были мусульманами. В обоих случаях вера пришла извне.
Мазары строили, чтобы путники могли остановиться на ночь или непогоду, переночевать или переждать, обсушиться, обогреться. Считалось, что духи погребенных будут при этом оберегать путников. Нельзя только внутри мазаров отправлять естественные потребности, сорить и заниматься непотребностями.
Сейчас строят мазары, чтобы воздать дань уважения, выразить свою любовь и горечь утраты. В основном могилка должна иметь ограждение, чтобы не забрел скот. Говорят, что на мусульманских могилках не должно быть изображений усопших, а также сур из Корана. Полумесяц - по желанию, но камень должен иметь скругленный верх.
Нынешние священнослужители-мусульмане призывают к скромным обрядам и обустройству могил.
Мазары строили, чтобы путники могли остановиться на ночь или непогоду, переночевать или переждать, обсушиться, обогреться. Считалось, что духи погребенных будут при этом оберегать путников. Нельзя только внутри мазаров отправлять естественные потребности, сорить и заниматься непотребностями.
Сейчас строят мазары, чтобы воздать дань уважения, выразить свою любовь и горечь утраты. В основном могилка должна иметь ограждение, чтобы не забрел скот. Говорят, что на мусульманских могилках не должно быть изображений усопших, а также сур из Корана. Полумесяц - по желанию, но камень должен иметь скругленный верх.
Нынешние священнослужители-мусульмане призывают к скромным обрядам и обустройству могил.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4246
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 24.08.22 - 14:33
А тема высосана из пальца с претензией на острословие.
С таким же успехом можно обсуждать могилу цыганского барона на соседнем кладбище, или прочих на аэропортовском.
А уж что дала Советская власть прочим национальностям - не упомянуто.
Вы родню хороните под звездой?
С таким же успехом можно обсуждать могилу цыганского барона на соседнем кладбище, или прочих на аэропортовском.
А уж что дала Советская власть прочим национальностям - не упомянуто.
Вы родню хороните под звездой?
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