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≡ Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44949
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 09:48
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Фуру с контрафактной обувью задержали в Троицком районе, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. Она следовала из Казахстана в Екатеринбург. Ущерб правообладателям торговых марок составил 10 миллионов рублей.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
992
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 09:48
#1
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кто то на базаре закупился )
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
159
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 09:56
#2
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это же параллельный импорт
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2727
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 10:05
#3
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Так Путин же разрешил серый импорт? Зачем изъяли. Тем более что все приличные западные бренды в страну-изгой свою продукцию не поставляют.

[Исправлено: Iney, 24.08.2022 - 10:09]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11375
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 10:13
#4
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Пани Юля я тоже не понял Россию. Президент разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали. :-(
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
495
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 10:20
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Так Путин же разрешил серый импорт? Зачем изъяли. Тем более что все приличные западные бренды в страну-изгой свою продукцию не поставляют.

Цитата:
Vit:
Пани Юля я тоже не понял Россию. Президент разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали.

Это подделка. Не настоящие бренды. Настоящие как раз завозят в большом количестве.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
897
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:22
#6
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Цитата:
Ильяс:
это же параллельный импорт


Нет это импортозамещение по путинский! Кто то из перекупщиков попал под раздачу! Создание мнимого благополучия!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.08.2022 - 12:24]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25272
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:25
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
импортозамещение по путинский!

Казахскую школу, заканчивала?... :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2727
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:43
#8
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Цитата:
Vit:
разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали.

наверное мало дали на лапу погранцам российским
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2727
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:45
#9
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Цитата:
viktorian85:
Это подделка. Не настоящие бренды. Настоящие как раз завозят в большом количестве.

Настоящие бренды отказались сотрудничать со страной-агрессором. Если еще и китайские подделки конфисковывать, так скоро все путинцы голыми ходить будут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17393
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:57
#10
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Цитата:
drakon:


теперь и ты без полиграфа можешь это определить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17393
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 12:59
#11
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Цитата:
юля елиссева:
со страной-агрессором


с америкой что ли.
да кому она нужна.
только специалистам местным по туалетам.
ну и пфайзеристам.

[Исправлено: alex_60, 24.08.2022 - 13:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5474
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 13:30
#12
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На радиусе пятьсот км от ебурга всё комерсы закупаются на ихней барахолке, каково было мое удивление, такие же алматинский цены. Всю жизнь фуры таскали оттуда баулы, видимо точно не смогли договориться или мало предложили...
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
495
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 14:05
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Настоящие бренды отказались сотрудничать со страной-агрессором. Если еще и китайские подделки конфисковывать, так скоро все путинцы голыми ходить будут.

Да уже вернулись почти все назад. Некоторые названия сменили. Сейчас всё можно через интернет магазин купить. Так что никто не хочет терять российский прибыльный рынок.
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