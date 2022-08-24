Отправлено: - 13:41

При этом власти не собираются от идеи внедрить дифферинцированный тариф и систему электронной оплаты проезда, ведь без этого, по словам чиновников, перевозчики станут банкротами.

[Исправлено: lavprof, 24.08.2022 - 13:42]

Цитата:видимо пропущено слово "отказываться" - "не собираются от идеи" что?