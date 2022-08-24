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≡ "Один лот - один маршрут" - Конкуренцию в сфере пассажирских перевозок будут создавать в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44949
"Один лот - один маршрут" - Конкуренцию в сфере пассажирских перевозок будут создавать в Рудном
Отправлено: 24.08.22 - 13:41
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Акимат Рудного считает, что создал все условия для честной борьбы в конкурсе на право обслуживания пассажирских маршрутов. Но представитель самого крупного перевозчика заявляет, что чиновники не учитывают местную специфику.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
893
"Один лот - один маршрут" - Конкуренцию в сфере пассажирских перевозок будут создавать в Рудном
Отправлено: 24.08.22 - 13:41
#1
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Цитата:
При этом власти не собираются от идеи внедрить дифферинцированный тариф и систему электронной оплаты проезда, ведь без этого, по словам чиновников, перевозчики станут банкротами.

видимо пропущено слово "отказываться" - "не собираются от идеи" что?

[Исправлено: lavprof, 24.08.2022 - 13:42]
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
483
Re: "Один лот - один маршрут" - Конкуренцию в сфере...
Отправлено: 24.08.22 - 14:25
#2
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Цитата:
lavprof:
видимо пропущено слово "отказываться" - "не собираются от идеи" что?

спасибо, исправили
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