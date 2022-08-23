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≡ 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с юношеского ЧМ по ММА с медалями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44946
1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с юношеского ЧМ по ММА с медалями
Отправлено: 23.08.22 - 17:27
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С 5 по 21 августа в Абу-Даби прошел Чемпионат Мира по смешанному боевому единоборству ММА среди возрастных категорий 14-15 лет и 16-17 лет. В чемпионате приняли участие 479 спортсменов из 42 стран. Казахстан представляло 20 атлетов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2723
Re: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с...
Отправлено: 23.08.22 - 17:27
#1
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Этих чемпионатов как водокачек! и каждая водокачка свой чемпионат организует.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
888
Re: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с...
Отправлено: 24.08.22 - 10:00
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Этих чемпионатов как водокачек!

это федерация/промоушенов много, а чемпионатов мира много не бывает)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2723
1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с юношеского ЧМ по ММА с медалями
Отправлено: 24.08.22 - 10:06
#3
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Цитата:
lavprof:
это федерация/промоушенов много, а чемпионатов мира много не бывает)

у каждого такого промушена-федерации свои чемпионаты. В итоге и чемпионов как грязи.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
888
Re: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с...
Отправлено: 24.08.22 - 10:40
#4
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Цитата:
юля елиссева:
свои чемпионаты

не надо путать свои (федераций/промоушнов)чемпионаты и чемпионаты Мира.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
888
Re: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с...
Отправлено: 24.08.22 - 10:41
#5
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Ребята красавчики!) Поздравления всем!) как минимум так держать, а лучше еще наращивать!)
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