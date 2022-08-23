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1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с юношеского ЧМ по ММА с медалями
1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»: Казахстан вернулся с юношеского ЧМ по ММА с медалями
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