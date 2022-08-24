Отправлено: - 10:20

юля елиссева:

Так Путин же разрешил серый импорт? Зачем изъяли. Тем более что все приличные западные бренды в страну-изгой свою продукцию не поставляют.

Vit:

Пани Юля я тоже не понял Россию. Президент разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали.

Цитата:Цитата:Это подделка. Не настоящие бренды. Настоящие как раз завозят в большом количестве.