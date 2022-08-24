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≡ Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44946
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 09:48
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Фуру с контрафактной обувью задержали в Троицком районе, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. Она следовала из Казахстана в Екатеринбург. Ущерб правообладателям торговых марок составил 10 миллионов рублей.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
992
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 09:48
#1
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кто то на базаре закупился )
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
159
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 09:56
#2
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это же параллельный импорт
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2723
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 10:05
#3
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Так Путин же разрешил серый импорт? Зачем изъяли. Тем более что все приличные западные бренды в страну-изгой свою продукцию не поставляют.

[Исправлено: Iney, 24.08.2022 - 10:09]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11374
Re: Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной...
Отправлено: 24.08.22 - 10:13
#4
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Пани Юля я тоже не понял Россию. Президент разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали. :-(
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
494
Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok
Отправлено: 24.08.22 - 10:20
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Так Путин же разрешил серый импорт? Зачем изъяли. Тем более что все приличные западные бренды в страну-изгой свою продукцию не поставляют.

Цитата:
Vit:
Пани Юля я тоже не понял Россию. Президент разрешил ввоз в страну паралельный серый импорт. А тут конфисковали.

Это подделка. Не настоящие бренды. Настоящие как раз завозят в большом количестве.
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