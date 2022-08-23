Отправлено: - 22:50

Vit:

Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная

Цитата:Да согласен, у родителей такая была. В Кустанае своё отработала, потом ещё и в Германии несколько лет служила, пока при переездах, куда то не пропала.