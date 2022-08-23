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≡ Костанайский вассалитет Османской империи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44945
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 13:11
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Был намедни на мусульманском затобольском кладбище. Вы спросите: кто-то умер? И я отвечу: вы не поверите, там все умерли. Ну так вот, в ближайший год два кладбища православное и мусульманское там соединятся.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 20:51
#60
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Цитата:
Гога:
Про тебя и твоих родственников там нет ни слова

Там не про казахские могилы?
Ты что то путаешь и соответственно врешь..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2533
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 20:54
#61
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Цитата:
111:
Хоронили так, на христианском кладбище, по закону христиан.

На Руси принято было сжигать умерших. У Иванова в книге "Русь изначальная" это описано. А старообрядцы и живьём самосжигались, что тоже не считалось грехом перед церковью. Вроде как огонь очищает.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
447
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:16
#62
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Тема такая опасная, даже не стану дискутировать, в одном прав Марик , своих родных нужно достойно проводить в путь иной. Честно говоря,я точно про полумесяц не знаю, все начитались интернета, но это увы не истина в последней инстанции. Относительно паранджи, тут я в общем то в курсе. Просто непрактично было, носить такую одежду для кочевников. поэтому максимально её усовершенствовали. да и соблюдать все каноны шариата тоже иногда было просто некогда. поэтому казахи были . так скажем не такие религиозные, как например близкие родственники . но оседлые узбеки. Насколько я знаю( это неточно) то и конину правоверному мусульманину есть нельзя
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:19
#63
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Цитата:
Маркс:
На Руси принято было сжигать умерших.

То есть они не христиане?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6383
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:23
#64
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Цитата:
111:
могилы?

---Где это слово я упоминал ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:39
#65
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Цитата:
Гога:
Где это слово я упоминал ?

Какая разница, автор говорит про могилы.
Про могилы Казахов, что наших умерших хоронить нельзя, а лучше на эти деньги строить девятиэтажки.
А умерших очевидно...
Кстати, а что с ними делать, выбрасывать?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2533
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 21:39
#66
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Цитата:
saba:
своих родных нужно достойно проводить в путь иной

Ну а насколько достойно? Хватит ли 400 кирпичей или нужно в два раза больше? Именно о границах понятий достойности и идёт речь. Где кончается достойность и начинаются навязанные обществом понты. Потребительство же не имеет границ.

Кроме того, это же делается не для умерших, ведь им всю эту достойность нужно было обеспечивать при жизни. А после смерти все параметры достойности просто переходят на тех, кто остался. А мертвые сраму не имут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:10
#67
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Цитата:
Маркс:
Кроме того, это же делается не для умерших, ведь

Хм..
То есть можно умерших матерей, отцов, или детей, просто сбросить в мусорку?
Чтобы построить девятиэтажку?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
447
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:10
#68
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А тут уже у каждого свои понятия и ценности, я видел и двухэтажные мазары, по моему понятию, чтобы, был у умершего свой дом или место, где могут собраться потомки, вспомнить, помянуть добрым словом, прочитать молитву, а количество кирпичей, это не имеет никакого значения, как и понты в общем то. Главное , это может быть несколько эгоистическое чувство самоудовлетворения или даже самоуспокоения. Я отдал последний , к сожалению долг своему родному человеку и это вот совершенно не понты и общество, здесь абсолютно не при чём

[Исправлено: saba, 23.08.2022 - 22:11]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
447
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 22:13
#69
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А про то. что достойную жизнь нужно было создавать при жизни, извините за тавтологию, то кто сказал, что они недостойно прожили свою жизнь?
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