Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...

Отправлено: - 16:45

Не знаю жителей нашего города, которые мечтали бы в Чимкенте квартиру купить. На кого сия реклама рассчитана? Не наблюдала я в в южных городах (Алма-Ата не в счёт) наплыва северян страждущих там жить. А вот южан на севере толпы. Интересно, наши застройщики в южных городах недвижимость рекламируют или нет?