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≡ Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в Шымкенте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44945
Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в Шымкенте
Отправлено: 23.08.22 - 16:41
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Шымкент – город республиканского значения, ведущий промышленный, торговый и культурный центр Казахстана. В Шымкенте престижно учиться, работать, развивать бизнес. Именно поэтому в административный центр ежегодно приезжают казахстанцы из других городов. Как происходит продажа квартир в Шымкенте и какие условия покупки жилья в ЖК, читайте далее.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 16:41
#1
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//В Шымкенте престижно учиться// - что правда что ли? А чего же тогда серпынцы все ломятся в Кустанай?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 16:45
#2
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Не знаю жителей нашего города, которые мечтали бы в Чимкенте квартиру купить. На кого сия реклама рассчитана? Не наблюдала я в в южных городах (Алма-Ата не в счёт) наплыва северян страждущих там жить. А вот южан на севере толпы. Интересно, наши застройщики в южных городах недвижимость рекламируют или нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 16:50
#3
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Цитата:
юля елиссева:
чего же тогда серпынцы все ломятся в Кустанай?

Не особо.
Там и ценник 500-600 тысяч за квадрат.
Выше нашего.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 17:31
#4
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Цитата:
111:
Не особо.

каждую осень новые толпы серынцев с югов приезжают поступать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8848
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 18:29
#5
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Цитата:
юля елиссева:
На кого сия реклама рассчитана?

Неудачная попытка раскрутить мёртвый сайт с недвижимостью.
Зашёл ради интереса кликнул по двум объявам,обе нерабочие,тогда зачем объявы выставляете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в Шымкенте
Отправлено: 23.08.22 - 18:41
#6
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Цитата:
юля елиссева:
каждую осень новые толпы серынцев с югов приезжают поступать.

Ну не такие толры, там их однозначно в сотни и тысячи раз больше, рождаются, покупают..
Да если б у нас было хотя бы 600 за квадрат, продался бы и уехал в Алматы..
Там блин по 900 квадрат..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5473
Re: Жилищный вопрос или, как казахстанцу купить квартиру в...
Отправлено: 23.08.22 - 21:01
#7
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Однако, челябинский диплом оказался круче чимкентского, начальник отдела по кадрам так и сказал- купленный наверное, нет доверия...
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