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≡ Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44945
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:09
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Среди множества используемых на кухне устройств мясорубки считаются наиболее востребованными. Особое место эти агрегаты занимают и в ассортименте многих компаний, производящих кухонное оборудование. Ресурс kenwood.kz позволит приобрести одни из самых надёжных мясорубок.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11372
Re: Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:09
#1
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Самая надёжная мясорубка, это советская механическая- ручная. Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет при правильном уходе. Имеет имунитет на постоянный рост цен на электричество.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2533
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 20:58
#2
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Цитата:
Vit:
Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет при правильном уходе.

К нему ещё нужен был крепкий стол. Нынешние стеклянные и ДСП-шные не смогут обеспечить устойчивость аппарата при прокрутке жил котлетного мяса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 22:13
#3
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Цитата:
Vit:
это советская механическая- ручная. Аппарат неубиваемый прослужит 200 лет

Износ видел какой?
Когда темная крень стекает в мясо после второго раза?
Потом шайбы добавляют, но в мясо течет все равно эта латуневая или какая то жезезная черная масса, вырабатываемая трением..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16990
Какие мясорубки считаются наиболее надёжными
Отправлено: 23.08.22 - 22:14
#4
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У меня на Мулинексе ни разу не стекала..
Да, жилы, реверс включаешь, но чтобы выработка с запчастей, это пипец..
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