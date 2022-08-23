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≡ "Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке цветов вынес экономический суд в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44945
"Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке цветов вынес экономический суд в Костанае
Отправлено: 23.08.22 - 13:37
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Представитель ответчика ссылался на то, что посадка цветов вызвала огромный резонанс общественности, что народ смеется над акиматом, и в подтверждение процитировал стихотворение пользователя сайта «НГ» под ником Серый волк.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8714
"Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке цветов вынес экономический суд в Костанае
Отправлено: 23.08.22 - 13:37
#1
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Что и требовалось доказать... ушлый и наглый южный менталитет в купе с акиматовской нерасторопностью не проканал.

Цитата:
вы сообщили только то, что по найму по республике у вас работает 67% инвалидов и 37% здоровых людей,

Достаточно было погуглить и посмотреть статданные о том, что данная шарага имеет количество сотрудников от 0 до 5... Откуда возьмутся работники? Тут даже недалекому будет ясно для чего создаются эти общественные фонды инвалидов, но только не акимату, не законотворцам, ни чиновникам министерств.

Вот и превратился цветущий город в город-степь.

https://vk.com/video-32144563_456241115
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12830
Re: "Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке...
Отправлено: 23.08.22 - 15:03
#2
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Цитата:
yudjin:
Достаточно было погуглить и посмотреть статданные о том, что данная шарага имеет количество сотрудников от 0 до 5... Откуда возьмутся работники?

По найму в Костанае
Или ты думаешь вся фирма берет и едет на все лето в Костанай поливать цветы?))
Цитата:
yudjin:
Тут даже недалекому будет ясно для чего создаются эти общественные фонды инвалидов, но только не акимату, не законотворцам, ни чиновникам министерств.

Объективно говоря в этом обществе работает 67% инвалидов и 37% здоровых людей, - поэтому не понятно к чему галимжанов докопался до названия этой организации
Это к делу отношения не имеет
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2533
"Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке цветов вынес экономический суд в Костанае
Отправлено: 23.08.22 - 15:50
#3
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Не понимаю, разве нельзя посадить какие-то многолетние цветы? Есть вполне приличные варианты. Просто следить и поливать гораздо легче и менее затратно, чем каждый раз начинать все сначала. Только из-за разнообразия?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1040
Re: "Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке...
Отправлено: 23.08.22 - 16:00
#4
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Не родила ещё степь таких крепких хозяйственников как Бородин и ему подобных. Люди той эпохи всегда знали,когда где и что.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1040
Re: "Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке...
Отправлено: 23.08.22 - 16:11
#5
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Цитата:
Маркс:
Просто следить и поливать

Зеленстрой надо возрождать. А это невыгодно.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
908
Re: "Народ не обманешь!" - Решение по делу о высадке...
Отправлено: 23.08.22 - 20:56
#6
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Цитата:
yudjin:
не проканал.

Хотелось бы верить, что "не проканало", это ведь только первая инстанция была, боюсь что другие удастся продавить на жалость... Даже не смотря на то, что такая же ситуация с озеленением сложилась как минимум и в Караганде в этом году, где также подрядчик "прикрылся" инвалидами.
Цитата:
Сабыр:
Зеленстрой надо возрождать.

Наверное нужно конечно, но вроде без зеленстроя "кольцо на аэропорт" озеленили в кратчайшие сроки и оно ежедневно радует глаза проезжая мимо. Просто в каждом деле должен быть профессионализм, а не желание хапнуть денег по легкому, ещё и впутывая в это инвалидов.
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