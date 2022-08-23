Отправлено: - 13:37

вы сообщили только то, что по найму по республике у вас работает 67% инвалидов и 37% здоровых людей,

Что и требовалось доказать... ушлый и наглый южный менталитет в купе с акиматовской нерасторопностью не проканал.Цитата:Достаточно было погуглить и посмотреть статданные о том, что данная шарага имеет количество сотрудников от 0 до 5... Откуда возьмутся работники? Тут даже недалекому будет ясно для чего создаются эти общественные фонды инвалидов, но только не акимату, не законотворцам, ни чиновникам министерств.Вот и превратился цветущий город в город-степь.