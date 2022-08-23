Отправлено: - 17:18

111:

Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..



Цитата:Ты про укронацистов сейчас? Или после Алматы с удовольствием бросился в море украинских фейков и сия пучина поглотила ея в один момент.