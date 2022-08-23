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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:38
Цитата:
Тебя юля елиссева заменяла, это же не сложно.
111:
Без меня?
Без меня?
Тебя юля елиссева заменяла, это же не сложно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:39
Цитата:
Решил отдать что то?
Пока не слышал..
Маркс:
, ну конечно, Зелю испугался.
, ну конечно, Зелю испугался.
Решил отдать что то?
Пока не слышал..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:41
Цитата:
Молодец.
Очко в нашу пользу..
Маркс:
Тебя юля елиссева заменяла, это же
Тебя юля елиссева заменяла, это же
Молодец.
Очко в нашу пользу..
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:51
Цитата:
Хм..где и и где Марик? я отруби никогда не тырила и не таксую.
А вот то что Маркс лишится статуса полноправного, тут да, моя заслуга! Эти Z - путиноиды, они такие предсказуемые. Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.
Маркс:
юля елиссева заменяла,
юля елиссева заменяла,
Хм..где и и где Марик? я отруби никогда не тырила и не таксую.
А вот то что Маркс лишится статуса полноправного, тут да, моя заслуга! Эти Z - путиноиды, они такие предсказуемые. Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:53
Цитата:
Это Маркс сказал, с горя наверно..
юля елиссева:
Хм..где и и где Марик
Хм..где и и где Марик
Это Маркс сказал, с горя наверно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:58
Цитата:
юля будет рада.
111:
Молодец.
Очко в нашу пользу..
Молодец.
Очко в нашу пользу..
юля будет рада.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:59
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:03
Цитата:
Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит. Они только когда скачут, тогда успокаиваются и ни на что не реагируют.
юля елиссева:
Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.
Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.
Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит. Они только когда скачут, тогда успокаиваются и ни на что не реагируют.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:11
Цитата:
Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..
Маркс:
Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит.
Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит.
Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:18
Цитата:
Ты про укронацистов сейчас? Или после Алматы с удовольствием бросился в море украинских фейков и сия пучина поглотила ея в один момент.
111:
Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..
Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..
Ты про укронацистов сейчас? Или после Алматы с удовольствием бросился в море украинских фейков и сия пучина поглотила ея в один момент.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:26
Цитата:
Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..
И про тех, кто этот геноцид поддерживает..
Маркс:
Ты про укронацистов сейчас? И
Ты про укронацистов сейчас? И
Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..
И про тех, кто этот геноцид поддерживает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:27
Цитата:
Геноцид нацистов. Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?
111:
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..
Геноцид нацистов. Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:33
Цитата:
Опять кошмар что-ли приснился? Так ты не ешь на ночь сырых помидоров с грузинским пивом. На ночь вообще есть нельзя, обязательно кошмарики давить будут.
111:
Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..
Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..
Опять кошмар что-ли приснился? Так ты не ешь на ночь сырых помидоров с грузинским пивом. На ночь вообще есть нельзя, обязательно кошмарики давить будут.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:34
Цитата:
Мне гораздо тяжелее видеть, что думают украинские матери убитых оккупантами их детей..
И как они мстят, убивая напавших фашистов на своей земле, погибая за своих детей..
Маркс:
Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?
Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?
Мне гораздо тяжелее видеть, что думают украинские матери убитых оккупантами их детей..
И как они мстят, убивая напавших фашистов на своей земле, погибая за своих детей..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:36
Цитата:
Это не кошмар.
Это доказанные военные преступления против человечности российских садистов..
Маркс:
Опять кошмар что-ли приснился?
Опять кошмар что-ли приснился?
Это не кошмар.
Это доказанные военные преступления против человечности российских садистов..
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