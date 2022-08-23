Отправлено: - 16:56

Маркс:

Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.

Цитата:Автор текста пусть для начала покажет, как хоронил своих.Чтобы показать, как сделал он лично.Тогда будем смотреть.Логично?