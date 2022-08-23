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Костанайский вассалитет Османской империи
Костанайский вассалитет Османской империи
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44943
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 13:11
Был намедни на мусульманском затобольском кладбище. Вы спросите: кто-то умер? И я отвечу: вы не поверите, там все умерли. Ну так вот, в ближайший год два кладбища православное и мусульманское там соединятся.
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Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 15:31
Цитата:
Ты сам-то понимаешь свой вопрос? Думаю, что в Костанае уже давно бы построили крематорий и колумбарий, если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег. Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.
111:
Ты хочешь выделиться после Смерти?
Ты хочешь выделиться после Смерти?
Ты сам-то понимаешь свой вопрос? Думаю, что в Костанае уже давно бы построили крематорий и колумбарий, если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег. Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 16:56
Цитата:
Автор текста пусть для начала покажет, как хоронил своих.
Чтобы показать, как сделал он лично.
Тогда будем смотреть.
Логично?
Маркс:
Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.
Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.
Автор текста пусть для начала покажет, как хоронил своих.
Чтобы показать, как сделал он лично.
Тогда будем смотреть.
Логично?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2868
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:02
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:11
Цитата:
как всегда в точку, лучше не скажешь)
Цитата:
Козлов я:
как всегда в точку, лучше не скажешь)
Цитата:
Маркс: же давно бы построили крематорийкак-то возникала такая идея) но боюсь не дадут, ибо Цитата:
Маркс: если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:12
Цитата:
Эт точно!
(с) Белое солнце пустыни.
Козлов я:
Сказанул, так сказанул
Сказанул, так сказанул
Эт точно!
(с) Белое солнце пустыни.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 158
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:13
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили в юртах. Да и про 500 тысяч забыл упомянуть памятник отдельно. За казахские поминки муллы уже писали, что по стоимости как свадьбы. Речь об этом и о том что люди сами себя загонят под Шариат.
Ничьи чувства оскорбить умысла нет.
Ничьи чувства оскорбить умысла нет.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:15
Цитата:
Хех.
800 тысяч, пожалуйста..
Это только сжечь..
А как с дорогой то?
И это мы узнавали до всех повышений, 2го января этого года.
Сейчас наверно миллиона полтора..
[Исправлено: 111, 23.08.2022 - 17:16]
lavprof:
Маркс: если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег.
Маркс: если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег.
Хех.
800 тысяч, пожалуйста..
Это только сжечь..
А как с дорогой то?
И это мы узнавали до всех повышений, 2го января этого года.
Сейчас наверно миллиона полтора..
[Исправлено: 111, 23.08.2022 - 17:16]
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:16
Цитата:
да все нормальные всё прекрасно поняли) ну а остальные как всегда, нашли свой смысл в тексте)
Ильяс:
речь о
речь о
да все нормальные всё прекрасно поняли) ну а остальные как всегда, нашли свой смысл в тексте)
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:18
Цитата:
У тебя лично как?
Начистоту скажи и покажи.
Без крестов, без полумесяцев, без палки..
Просто бугорок как в степи?
Ведь надо сравнить, только и всего.
Ильяс:
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили
У тебя лично как?
Начистоту скажи и покажи.
Без крестов, без полумесяцев, без палки..
Просто бугорок как в степи?
Ведь надо сравнить, только и всего.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:20
Цитата:
Где ты у меня отдельно аидишь рамятник за 500 тысяч?
Плита тогда стоила что то 10 тысяч за 10 сантиметров..
Тебе жаль на могилу матери поставить мраморную плиту?
Ильяс:
Да и про 500 тысяч забыл упомянуть памятник отдельно
Да и про 500 тысяч забыл упомянуть памятник отдельно
Где ты у меня отдельно аидишь рамятник за 500 тысяч?
Плита тогда стоила что то 10 тысяч за 10 сантиметров..
Тебе жаль на могилу матери поставить мраморную плиту?
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:23
Да, у казахов было так, бугорок и палка, потом все сравнивается в степи и нет ничего.
Но надо же показать тогда места своих захоронений, где род похоронен и тд?
Или где бугорки эти сравняли с землей и построили новые ЖК..
Зачем учить тех, кто хоронит близких, какому то идиотизму, и говорить что лучше не хоронить таким образом, а отстраивать девятиэтажки?
Ты хоть раз в жизни чувствовал боль утраты?
Но надо же показать тогда места своих захоронений, где род похоронен и тд?
Или где бугорки эти сравняли с землей и построили новые ЖК..
Зачем учить тех, кто хоронит близких, какому то идиотизму, и говорить что лучше не хоронить таким образом, а отстраивать девятиэтажки?
Ты хоть раз в жизни чувствовал боль утраты?
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:25
Комментарий проходит проверку.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:29
Комментарий проходит проверку.
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:29
Хм..
Даже если сжечь не через крематорий за полтора ляма..
Допустим на даче или в степи..
Делая шашлыки рядом..
Но поминки то в какую сумму обойдутся?
Гостей так сказать не надо звать?
Лошадь покупать за те же 800 тысяс, бежбар делать, раздавать мясо?
Чай наконец?
Даже если сжечь не через крематорий за полтора ляма..
Допустим на даче или в степи..
Делая шашлыки рядом..
Но поминки то в какую сумму обойдутся?
Гостей так сказать не надо звать?
Лошадь покупать за те же 800 тысяс, бежбар делать, раздавать мясо?
Чай наконец?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12830
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:33
Цитата:
Ок
В исламе запрещено изображение человека
Убери тогда портрет Иманова с авы это харам
Если ты праведный мусульманин то хорони родственников просто в яме насыпав сверху бугор земли
Так делают в саудовской Аравии кстати
Если ты так не делаешь то по исламу ты лицемер котрый призывает к тому чего сам не выполняет,так к чему тогда демагогию разводить? Полумесяц в основном символ суннитского ислама символизируещего начало лунного месяца по мусульманскому календарю.
Ильяс:
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили в юртах.
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили в юртах.
Ок
В исламе запрещено изображение человека
Убери тогда портрет Иманова с авы это харам
Если ты праведный мусульманин то хорони родственников просто в яме насыпав сверху бугор земли
Так делают в саудовской Аравии кстати
Если ты так не делаешь то по исламу ты лицемер котрый призывает к тому чего сам не выполняет,так к чему тогда демагогию разводить? Полумесяц в основном символ суннитского ислама символизируещего начало лунного месяца по мусульманскому календарю.
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