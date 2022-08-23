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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 377 из 377«1...375376377
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Куратор темы: 111
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:38
#5641
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Цитата:
111:
Без меня?

Тебя юля елиссева заменяла, это же не сложно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:39
#5642
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Цитата:
Маркс:
, ну конечно, Зелю испугался.

Решил отдать что то?
Пока не слышал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:41
#5643
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Цитата:
Маркс:
Тебя юля елиссева заменяла, это же

Молодец.
Очко в нашу пользу..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:51
#5644
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Цитата:
Маркс:
юля елиссева заменяла,

Хм..где и и где Марик? я отруби никогда не тырила и не таксую.
А вот то что Маркс лишится статуса полноправного, тут да, моя заслуга! Эти Z - путиноиды, они такие предсказуемые. Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:53
#5645
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Цитата:
юля елиссева:
Хм..где и и где Марик

Это Маркс сказал, с горя наверно..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:58
#5646
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Цитата:
111:
Молодец.
Очко в нашу пользу..

юля будет рада.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 16:59
#5647
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По дороге дыни накупили, сетка всего по 1000 тенге, взяли три..

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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:03
#5648
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Цитата:
юля елиссева:
Задень слегка их кремлёвского фюрера и всё, сразу у них бомбит.

Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит. Они только когда скачут, тогда успокаиваются и ни на что не реагируют.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:11
#5649
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Цитата:
Маркс:
Зеленоидов и задевать не надо, их постоянно бомбит.

Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:18
#5650
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Цитата:
111:
Да и вас патриотов, которые поддерживают отрезание гениталий у военопленных с последующими мучениями и выстрелом в голову, чуть что, так же штормит..

Ты про укронацистов сейчас? Или после Алматы с удовольствием бросился в море украинских фейков и сия пучина поглотила ея в один момент.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:26
#5651
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Цитата:
Маркс:
Ты про укронацистов сейчас? И

Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..
И про тех, кто этот геноцид поддерживает..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:27
#5652
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Цитата:
111:
Есть только ваша правда, и это правда геноцида..

Геноцид нацистов. Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:33
#5653
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Цитата:
111:
Я про армию оккупантов, что отрезает головы, кисти рук, вывешивая из на заборах по методу кувалды в Сирии, ну и конечно, про героизм оккупантов, которые отрезают гениталии военнопленным..

Опять кошмар что-ли приснился? Так ты не ешь на ночь сырых помидоров с грузинским пивом. На ночь вообще есть нельзя, обязательно кошмарики давить будут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:34
#5654
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Цитата:
Маркс:
Интересно, что по этому поводу думают британские ученые?

Мне гораздо тяжелее видеть, что думают украинские матери убитых оккупантами их детей..
И как они мстят, убивая напавших фашистов на своей земле, погибая за своих детей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.08.22 - 17:36
#5655
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Цитата:
Маркс:
Опять кошмар что-ли приснился?

Это не кошмар.
Это доказанные военные преступления против человечности российских садистов..
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