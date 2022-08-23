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≡ Костанайский вассалитет Османской империи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44943
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 13:11
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Был намедни на мусульманском затобольском кладбище. Вы спросите: кто-то умер? И я отвечу: вы не поверите, там все умерли. Ну так вот, в ближайший год два кладбища православное и мусульманское там соединятся.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 15:31
#30
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Цитата:
111:
Ты хочешь выделиться после Смерти?

Ты сам-то понимаешь свой вопрос? Думаю, что в Костанае уже давно бы построили крематорий и колумбарий, если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег. Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 16:56
#31
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Цитата:
Маркс:
Даже все эти похоронные традиции можно было бы изменить за очень короткое время. О чем как раз и пишет автор текста.

Автор текста пусть для начала покажет, как хоронил своих.
Чтобы показать, как сделал он лично.
Тогда будем смотреть.
Логично?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2868
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:02
#32
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Цитата:
111:
Автор текста пусть для начала покажет, как хоронил своих.


Сказанул, так сказанул
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
885
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:11
#33
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Цитата:
Козлов я:

как всегда в точку, лучше не скажешь)

Цитата:
Маркс: же давно бы построили крематорий
как-то возникала такая идея) но боюсь не дадут, ибо Цитата:
Маркс: если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2525
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:12
#34
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Цитата:
Козлов я:
Сказанул, так сказанул

Эт точно!
(с) Белое солнце пустыни.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
158
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:13
#35
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Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили в юртах. Да и про 500 тысяч забыл упомянуть памятник отдельно. За казахские поминки муллы уже писали, что по стоимости как свадьбы. Речь об этом и о том что люди сами себя загонят под Шариат.

Ничьи чувства оскорбить умысла нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:15
#36
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Цитата:
lavprof:
Маркс: если бы похоронный бизнес не боялся лишиться таких огромных денег.

Хех.

800 тысяч, пожалуйста..
Это только сжечь..
А как с дорогой то?
И это мы узнавали до всех повышений, 2го января этого года.
Сейчас наверно миллиона полтора..

[Исправлено: 111, 23.08.2022 - 17:16]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
885
Re: Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:16
#37
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Цитата:
Ильяс:
речь о

да все нормальные всё прекрасно поняли) ну а остальные как всегда, нашли свой смысл в тексте)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:18
#38
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Цитата:
Ильяс:
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили

У тебя лично как?
Начистоту скажи и покажи.
Без крестов, без полумесяцев, без палки..
Просто бугорок как в степи?
Ведь надо сравнить, только и всего.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:20
#39
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Цитата:
Ильяс:
Да и про 500 тысяч забыл упомянуть памятник отдельно

Где ты у меня отдельно аидишь рамятник за 500 тысяч?
Плита тогда стоила что то 10 тысяч за 10 сантиметров..
Тебе жаль на могилу матери поставить мраморную плиту?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:23
#40
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Да, у казахов было так, бугорок и палка, потом все сравнивается в степи и нет ничего.
Но надо же показать тогда места своих захоронений, где род похоронен и тд?
Или где бугорки эти сравняли с землей и построили новые ЖК..
Зачем учить тех, кто хоронит близких, какому то идиотизму, и говорить что лучше не хоронить таким образом, а отстраивать девятиэтажки?
Ты хоть раз в жизни чувствовал боль утраты?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:25
#41
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2718
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:29
#42
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16958
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:29
#43
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Хм..
Даже если сжечь не через крематорий за полтора ляма..
Допустим на даче или в степи..
Делая шашлыки рядом..
Но поминки то в какую сумму обойдутся?
Гостей так сказать не надо звать?
Лошадь покупать за те же 800 тысяс, бежбар делать, раздавать мясо?
Чай наконец?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12830
Костанайский вассалитет Османской империи
Отправлено: 23.08.22 - 17:33
#44
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Цитата:
Ильяс:
Чтобы комментаторы не потеряли нить - речь о полумесяцах, которых нет в Исламе, и мазарах из кирпича, которых не было у казахов, так как жили в юртах.

Ок
В исламе запрещено изображение человека
Убери тогда портрет Иманова с авы это харам
Если ты праведный мусульманин то хорони родственников просто в яме насыпав сверху бугор земли
Так делают в саудовской Аравии кстати
Если ты так не делаешь то по исламу ты лицемер котрый призывает к тому чего сам не выполняет,так к чему тогда демагогию разводить? Полумесяц в основном символ суннитского ислама символизируещего начало лунного месяца по мусульманскому календарю.
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