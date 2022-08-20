Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 56% влажность
  • В-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44938
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 20.08.22 - 13:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему Казахстану грозит дефицит воды и что можно сделать, чтобы его предотвратить, рассказали специалисты Министерства экологии. Министерство намерено бороться с неэффективным потреблением водных ресурсов.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
898
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 20.08.22 - 13:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бла-бла-бла, а в итоге повышение тарифов. Знаем, проходили. В начале 2000х первый президент разрешил поэтапое повышение тарифов на эл.энергию до 2015, т. называемую инвестиционную составляющую. Итог, никто ни тенге в строительство новых мощностей не вложил, а просто банально нажились. Теперь снова надо поднимать тарифы. Тоже самое будет и с водой
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11368
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 20.08.22 - 14:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:

Как только власть начинает что то выдумывать(хорошое) жди повышение или дефицит. Как с дизтопливом. Сказали "своим* лимит по 300 литров а чужакам тоже но только по 450 тенге. А че на деле получилось? По 50 литров выдают и всё. А передо мной узбек от ехал на колонке стоит цыфра 500 литров. У оператора попёр бизнес. Корупция местного разлива)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1494
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 20.08.22 - 16:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстану требуется в три раза больше воды на доллар ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем Австралии.

Если по номиналу в долларах, то ничего удивительного.
А если по ППС, разница может оказаться и не сильно большой.
Кстати, по Австралии считали наверное в австралийских долларах,
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
915
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 20.08.22 - 20:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за бред
Цитата:
Ледники стали таять быстрее, это скажется на будущих объёмах воды. Если в 2000-х годах среднемноголетний речной сток составлял 120 км3, то сейчас – порядка 102 км3. Источник:

при чем здесь ледники и Казахстан?
Далее:
Цитата:
Из-за ускорения экономического и социального развития соседних стран приток по трансграничным рекам сокращается. Источник:

Ускоряйтесь тоже, вам кто не дает???
-----------------------------
В общем, очередная имитация бурной деятельности...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
477
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 20.08.22 - 23:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по комментариям, текст написан так, что никто ничего не понял.
Необходимо, чтобы кто-то "разжевал" смысл статьи всем... По буквам.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
915
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 20.08.22 - 23:51
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Ну чтож, разжуйте
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5470
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 21.08.22 - 12:35
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет высказаться по поводу найденных под водой пирамид, целые города и скульптуры в толще километровой воды. Откуда взялись, чего они они там делают???
Профайл Посетить вебсайт
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4243
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 22.08.22 - 00:08
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проведение дноуглубительных работ на трансграничных реках? Не, не слыхали... А вот контроль поможет!!!8-)
Профайл
m
§ mkrnz
(Пользователи)
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
3
Re: Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его...
Отправлено: 22.08.22 - 11:31
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если рядом исчесло море ,увлажнитель воздуха 60 куб. километров воды было испарение с поверхности. то конечно на высотах стало меньше влаги.и ледники меньше так температура поднялась и на высокогорьях.Надо восстанавливать Арал, или хотя бы достичь испарения 60 куб.км. Восстановить природный баланс. ЕСЛИ ПОСТРОИТЬ ВОДНЫЙ КАНАЛ из персии ,то кроме испарения увеличиться и продовольствие , вырашевание рыбы и море продуктов , и т.п.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5470
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 23.08.22 - 08:13
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо Повернуть на юг сибирские реки. Вроде потом признали вредным, но хотя бы понемногу, никто же не может все сразу. Зря только пресная вода уходит в океан, а так овощеводство узбеки подняли
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2711
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 23.08.22 - 09:50
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
при чем здесь ледники и Казахстан?

А та же Сырдарья откуда берет свои истоки?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2711
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 23.08.22 - 09:51
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mkrnz:
ЕСЛИ ПОСТРОИТЬ ВОДНЫЙ КАНАЛ из персии

Откуда из Ирана воду тянуть? У них у самих дефицит воды жесткий. Проблемы у народа с географией.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2711
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 23.08.22 - 09:54
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Зря только пресная вода уходит в океан, а так

За счет опреснения сибирскими реками планета имеет ледяной щит в Арктике. Повернут сибирские реки вспять, уровень солености Северного Ледовитого океана начнет повышаться, и ледяной щит растает быстрее, чем сейчас. Ускорим таким образом глобальное потепление.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS