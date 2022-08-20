Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Отправлено: 20.08.22 - 13:24
Почему Казахстану грозит дефицит воды и что можно сделать, чтобы его предотвратить, рассказали специалисты Министерства экологии. Министерство намерено бороться с неэффективным потреблением водных ресурсов. Читать новость
Бла-бла-бла, а в итоге повышение тарифов. Знаем, проходили. В начале 2000х первый президент разрешил поэтапое повышение тарифов на эл.энергию до 2015, т. называемую инвестиционную составляющую. Итог, никто ни тенге в строительство новых мощностей не вложил, а просто банально нажились. Теперь снова надо поднимать тарифы. Тоже самое будет и с водой
Как только власть начинает что то выдумывать(хорошое) жди повышение или дефицит. Как с дизтопливом. Сказали "своим* лимит по 300 литров а чужакам тоже но только по 450 тенге. А че на деле получилось? По 50 литров выдают и всё. А передо мной узбек от ехал на колонке стоит цыфра 500 литров. У оператора попёр бизнес. Корупция местного разлива)
если рядом исчесло море ,увлажнитель воздуха 60 куб. километров воды было испарение с поверхности. то конечно на высотах стало меньше влаги.и ледники меньше так температура поднялась и на высокогорьях.Надо восстанавливать Арал, или хотя бы достичь испарения 60 куб.км. Восстановить природный баланс. ЕСЛИ ПОСТРОИТЬ ВОДНЫЙ КАНАЛ из персии ,то кроме испарения увеличиться и продовольствие , вырашевание рыбы и море продуктов , и т.п.
сайлау курманов: Зря только пресная вода уходит в океан, а так
За счет опреснения сибирскими реками планета имеет ледяной щит в Арктике. Повернут сибирские реки вспять, уровень солености Северного Ледовитого океана начнет повышаться, и ледяной щит растает быстрее, чем сейчас. Ускорим таким образом глобальное потепление.
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