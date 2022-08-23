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≡ После драки возле ресторана мужчина попал в больницу с ножевым ранением в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44938
После драки возле ресторана мужчина попал в больницу с ножевым ранением в Костанае
Отправлено: 23.08.22 - 09:49
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22 августа ночью в областном центре в ходе драки мужчине нанесли ножевое ранение. Происшествие случилось возле одного из ресторанов Костаная. Потерпевшего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением. Подозреваемый задержан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2711
Re: После драки возле ресторана мужчина попал в больницу с...
Отправлено: 23.08.22 - 09:49
#1
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А чего название ресторана не указали?
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