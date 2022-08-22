Отправлено: - 17:19

юля елиссева:

Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо.

Цитата:Вы удивитесь но санкции введены даже против Китая, Израиля, Турции и т.д. Конечно не в таком количестве. Так что санкции это шляпа. Санкции вводят как правило против стран со своей независимой политики. То есть глыбами которым плевать на чьё то мнение и угрозы.