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≡ В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44938
В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
Отправлено: 22.08.22 - 23:27
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План работ Костанайской горэлектросети с 22 по 27 августа опубликовала служба IKomek в своем Instagram. На этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах города.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
636
В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
Отправлено: 22.08.22 - 23:27
#1
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И когда это безобразие закончится?
Для жителей, которых отключат, но есть автономное питание. :lol:



[Исправлено: Эл-починно, 22.08.2022 - 23:28]
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
206
В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
Отправлено: 22.08.22 - 23:39
#2
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Отключают совершенно бессистемно. Пишут одно, на деле совсем другое. До этого две недели подряд писали, что выключат - не выключали. На прошлой неделе - писали отключат с 10 до 17, с пн по пт, выключили только в пятницу с 9,30. Сегодня в обед включили свет хотя об этом не предупреждали, потом выключили и включили вечером с опозданием на 26 минут. Стало совершенно не возможно, ни нормально работать, ни просто жить. Запасёшься водой (вода от электричества), а свет не отключают, только расслабишься - бац, свет выключили и выкручивайся как можешь. У нас из-за этих отключений насосная станция полетела, теперь не знаю как зимовать будем. И ведь никто не виноват, никому не предъявишь.

[Исправлено: ladas, 22.08.2022 - 23:40]

[Исправлено: ladas, 22.08.2022 - 23:43]

[Исправлено: ladas, 22.08.2022 - 23:43]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
636
В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
Отправлено: 22.08.22 - 23:45
#3
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Цитата:
ladas:
И ведь никто не виноват, никому не предъявишь.

Ну почему ни кому не предъявишь? Гор. электросети и предъявляйте. Это же по их договору, они обязаны заботится о бесперебойном эл. снабжении.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
206
Re: В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
Отправлено: 23.08.22 - 00:21
#4
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Цитата:
Эл-починно:

Ещё попробуй докажи, что по их вине сломалась насосная станция.
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