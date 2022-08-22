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"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44936
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 13:59
В Казахстане внесли изменения в приказ о предельных розничных ценах на бензин и дизельное топливо. В Минэнерго будут отслеживать ежесуточные объёмы дизельного топлива, реализуемого на автозаправках.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 453
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 13:59
3,5$ За галлон? А где наша Калифорнийская ЗП?!
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 14:10
Кто хотел делать бизнес? Вперёд!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 894
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 14:21
По данным сервиса Argus рынок Каспия, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 г. составляла: Армения — 758 тг./литр; Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан — 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./литр.
Надобно в дальнейшем поднять цены на бензин для авто с иностранными номерами!
Надобно в дальнейшем поднять цены на бензин для авто с иностранными номерами!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1036
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 15:01
Ну теперь девченки заправщицы заживут А финикам работы прибавится
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 16:31
Цитата:
Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо. Армения, Кыргызстан и Беларусь своей нефти не имеют, потому сравнивать с ними глупо. Сравнивать надо с другими нефтедобывающими странами.
ПолиграфЪ Боярышников:
Армения — 758 тг./литр; Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан — 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./литр.
Армения — 758 тг./литр; Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан — 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./литр.
Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо. Армения, Кыргызстан и Беларусь своей нефти не имеют, потому сравнивать с ними глупо. Сравнивать надо с другими нефтедобывающими странами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 493
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 17:19
Цитата:
Вы удивитесь но санкции введены даже против Китая, Израиля, Турции и т.д. Конечно не в таком количестве. Так что санкции это шляпа. Санкции вводят как правило против стран со своей независимой политики. То есть глыбами которым плевать на чьё то мнение и угрозы.
юля елиссева:
Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо.
Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо.
Вы удивитесь но санкции введены даже против Китая, Израиля, Турции и т.д. Конечно не в таком количестве. Так что санкции это шляпа. Санкции вводят как правило против стран со своей независимой политики. То есть глыбами которым плевать на чьё то мнение и угрозы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11367
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 18:51
Цитата:
Не получается бизнес мутить) операторы АЗС сами с усами. Мутят. Они не фига не хотят по 300 литров давать хоть сто раз можешь паспорт показывать. 50 литров лимит а если хочешь больше то надо сильно постараться уговорить ещё
юля елиссева:
Кто хотел делать бизнес? Вперёд!
Кто хотел делать бизнес? Вперёд!
Не получается бизнес мутить) операторы АЗС сами с усами. Мутят. Они не фига не хотят по 300 литров давать хоть сто раз можешь паспорт показывать. 50 литров лимит а если хочешь больше то надо сильно постараться уговорить ещё
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 21:06
**а также свыше указанных лимитов дизельное топливо выдавать** ---Выдавать ?? Бесплатно , типа бонус
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 21:22
Да , были времена ! 1998 год - 12 или 13 тенге литр .У камазистов брал по 6 тенге , сразу 5 канистр -100 литрв .Лафа была .
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 21:30
Цитата:
юля елиссева:====Иран = 5,089 тенге ,Венесуэла -10,579 , Ливия -14,659 , Саудовская Аравия - 79,93 , Алжир - 96,74 .****https://ru.globalpetrolprices.com/diesel_prices/***
Сравнивать надо с другими нефтедобывающими странами.
Сравнивать надо с другими нефтедобывающими странами.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3314
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 22:28
Цитата:
Отсюда наверное и пошло, выражение: "..королева бензоколонки.."
Vit:
операторы АЗС сами с усами
операторы АЗС сами с усами
Отсюда наверное и пошло, выражение: "..королева бензоколонки.."
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1579
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 22:40
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