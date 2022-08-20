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Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44936
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.
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Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 13:46
Народишко, вместо того, чтобы построить самому светлое будущее, просто тупо хочет крови соседа, или того, кто гораздо удачливее и умнее его..
Так всегда было..
Вон что в России творится и что, коррупция исчезла?
Так всегда было..
Вон что в России творится и что, коррупция исчезла?
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 13:48
И такие как тов. Воронин сами виноваты, что за все время своего существования, только и делали, соглашательскую позицию с теми, кого теперь хотят повесить..
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 14:11
Молчали молчали ведь..
А теперь - хотим убивать..
А кто вы такие собственно, тов.Воронин, чтоб решать, кого надо убивать?
Кто сажал этих гопников у власти?
Кто соглашался с их правилами?
Кто не выходил против всего этого беспредела?
А сейчас "хотим убивать"?
Может быть вам еще денег дать, чтоб вы убивали и наслаждались, выпускали пар так сказать, братьев, детей, стариков и женщин, как делается это в одной братской стране, которых именно то быдло, что выбрали они, отправили выпускать свой пар, свою ужасную злость на людей, которые слабее их, которых отправили их убивать, так же жестоко и бескомпромисно, объяснив этим Ворониным, что именно те люди виноваты в их бесполезной жизни в этом мире?
Чтобы это быдло, которое выбрали, жило и процветало дальше..
И что, начнем убивать, к примеру так сказать начав с тысяч 200 за человека? В кого вы превратились..
Много вопросов..
А теперь - хотим убивать..
А кто вы такие собственно, тов.Воронин, чтоб решать, кого надо убивать?
Кто сажал этих гопников у власти?
Кто соглашался с их правилами?
Кто не выходил против всего этого беспредела?
А сейчас "хотим убивать"?
Может быть вам еще денег дать, чтоб вы убивали и наслаждались, выпускали пар так сказать, братьев, детей, стариков и женщин, как делается это в одной братской стране, которых именно то быдло, что выбрали они, отправили выпускать свой пар, свою ужасную злость на людей, которые слабее их, которых отправили их убивать, так же жестоко и бескомпромисно, объяснив этим Ворониным, что именно те люди виноваты в их бесполезной жизни в этом мире?
Чтобы это быдло, которое выбрали, жило и процветало дальше..
И что, начнем убивать, к примеру так сказать начав с тысяч 200 за человека? В кого вы превратились..
Много вопросов..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 444
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 17:29
Борьбу с коррупцией возглавили сами коррупционеры. Если бы не борьба с коррупцией жили бы немного лучше. Борьба с коррупцией убила напрочь инициативу и самостоятельность среди чиновников. Сейчас сделать что нибудь полезное для города, страны, могут только небожители. которые знают, что они неподсудны. А они не хотят, все остальные боятся, потому что если что пойдёт не так сразу посадят. Возможности на эксперимент нет. от слова совсем. Конечно если ты не дорожишь своей свободой можешь попробовать. Круг замкнулся. Если у тебя с утра Антикор, после обеда прокуратура вся смелость пропадёт, даже если ты патриот своего города и хочешь сделать жизнь горожан лучше. Поэтому и в Рудном скверы скверные, потому что профессионалов нет, они все ушли, туда , где нет такой ответственности за каждый шаг, в т.ч в частный бизнес. Где теперь например Полешко В.А., в чем , в чем , а в непрофессионализме обвинить его невозможно. Кроме следствия, даже распускали слухи о его смерти, на новом, уже правда не таком новом, ему думаю гораздо спокойнее
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4243
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 20:04
За коррупцию нельзя сажать или стрелять тем более!!!
Цель коррупции: незаконное обогащение или получение благ.
При установлении факта следует провести полную конфискацию имущества и денежных средств как у виновника, так и родных (родители, дети). Взамен - работу на стройке или сельском хозяйстве, комнаты всем в малосемейках и подъемные на первое время.
Для казахов разорить родителей или детей - позор!
Поэтому через 2-3 года коррупции, как таковой не будет.
Давно случай был, когда в Алматы чиновник получил конфискацию, но перед этим успел переоформить часть нажитого племяннику.
Когда откинулся, пришел к племяннику за деньгами.
Тот в ответ большие глаза: Какие деньги?? Ваших денег у меня нет, а дом и машина принадлежат мне! )))
Цель коррупции: незаконное обогащение или получение благ.
При установлении факта следует провести полную конфискацию имущества и денежных средств как у виновника, так и родных (родители, дети). Взамен - работу на стройке или сельском хозяйстве, комнаты всем в малосемейках и подъемные на первое время.
Для казахов разорить родителей или детей - позор!
Поэтому через 2-3 года коррупции, как таковой не будет.
Давно случай был, когда в Алматы чиновник получил конфискацию, но перед этим успел переоформить часть нажитого племяннику.
Когда откинулся, пришел к племяннику за деньгами.
Тот в ответ большие глаза: Какие деньги?? Ваших денег у меня нет, а дом и машина принадлежат мне! )))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3314
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 20:55
Цитата:
...батрачит на БК-строй..., кстати , насчёт его профессионализма: очень сильно в этом сомневаюсь , да и лисаковцы тоже думаю, не в восторге от его деятельности.
saba:
теперь например Полешко В.А.,
теперь например Полешко В.А.,
...батрачит на БК-строй..., кстати , насчёт его профессионализма: очень сильно в этом сомневаюсь , да и лисаковцы тоже думаю, не в восторге от его деятельности.
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