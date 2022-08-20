Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?

Отправлено: - 17:29

Борьбу с коррупцией возглавили сами коррупционеры. Если бы не борьба с коррупцией жили бы немного лучше. Борьба с коррупцией убила напрочь инициативу и самостоятельность среди чиновников. Сейчас сделать что нибудь полезное для города, страны, могут только небожители. которые знают, что они неподсудны. А они не хотят, все остальные боятся, потому что если что пойдёт не так сразу посадят. Возможности на эксперимент нет. от слова совсем. Конечно если ты не дорожишь своей свободой можешь попробовать. Круг замкнулся. Если у тебя с утра Антикор, после обеда прокуратура вся смелость пропадёт, даже если ты патриот своего города и хочешь сделать жизнь горожан лучше. Поэтому и в Рудном скверы скверные, потому что профессионалов нет, они все ушли, туда , где нет такой ответственности за каждый шаг, в т.ч в частный бизнес. Где теперь например Полешко В.А., в чем , в чем , а в непрофессионализме обвинить его невозможно. Кроме следствия, даже распускали слухи о его смерти, на новом, уже правда не таком новом, ему думаю гораздо спокойнее