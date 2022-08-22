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≡ "450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44934
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 13:59
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В Казахстане внесли изменения в приказ о предельных розничных ценах на бензин и дизельное топливо. В Минэнерго будут отслеживать ежесуточные объёмы дизельного топлива, реализуемого на автозаправках.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
453
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 13:59
#1
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3,5$ За галлон? А где наша Калифорнийская ЗП?!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2707
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 14:10
#2
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Кто хотел делать бизнес? Вперёд!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
894
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 14:21
#3
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По данным сервиса Argus рынок Каспия, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 г. составляла: Армения — 758 тг./литр; Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан — 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./литр.
Надобно в дальнейшем поднять цены на бензин для авто с иностранными номерами!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1036
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 15:01
#4
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Ну теперь девченки заправщицы заживут ;-) А финикам работы прибавится :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2707
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 16:31
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Армения — 758 тг./литр; Россия — 446 тг./литр; Кыргызстан — 412 тг./литр; Беларусь — 446 тг./литр.

Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо. Армения, Кыргызстан и Беларусь своей нефти не имеют, потому сравнивать с ними глупо. Сравнивать надо с другими нефтедобывающими странами.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
493
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
Отправлено: 22.08.22 - 17:19
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Путинская Россия - страна-изгой под санкциями, там стоимость бензина смотреть вообще не надо.

Вы удивитесь но санкции введены даже против Китая, Израиля, Турции и т.д. Конечно не в таком количестве. Так что санкции это шляпа. Санкции вводят как правило против стран со своей независимой политики. То есть глыбами которым плевать на чьё то мнение и угрозы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11367
Re: "450 тенге за литр". В Казахстане установили...
Отправлено: 22.08.22 - 18:51
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Кто хотел делать бизнес? Вперёд!

Не получается бизнес мутить) операторы АЗС сами с усами. Мутят. Они не фига не хотят по 300 литров давать хоть сто раз можешь паспорт показывать. 50 литров лимит а если хочешь больше то надо сильно постараться уговорить ещё
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