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"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
"450 тенге за литр". В Казахстане установили предельные цены на дизельное топливо
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