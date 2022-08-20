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≡ Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44933
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
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В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16883
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 13:46
#15
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Народишко, вместо того, чтобы построить самому светлое будущее, просто тупо хочет крови соседа, или того, кто гораздо удачливее и умнее его..
Так всегда было..
Вон что в России творится и что, коррупция исчезла?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16883
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 13:48
#16
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И такие как тов. Воронин сами виноваты, что за все время своего существования, только и делали, соглашательскую позицию с теми, кого теперь хотят повесить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16883
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 14:11
#17
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Молчали молчали ведь..
А теперь - хотим убивать..
А кто вы такие собственно, тов.Воронин, чтоб решать, кого надо убивать?
Кто сажал этих гопников у власти?
Кто соглашался с их правилами?
Кто не выходил против всего этого беспредела?
А сейчас "хотим убивать"?
Может быть вам еще денег дать, чтоб вы убивали и наслаждались, выпускали пар так сказать, братьев, детей, стариков и женщин, как делается это в одной братской стране, которых именно то быдло, что выбрали они, отправили выпускать свой пар, свою ужасную злость на людей, которые слабее их, которых отправили их убивать, так же жестоко и бескомпромисно, объяснив этим Ворониным, что именно те люди виноваты в их бесполезной жизни в этом мире?
Чтобы это быдло, которое выбрали, жило и процветало дальше..
И что, начнем убивать, к примеру так сказать начав с тысяч 200 за человека? В кого вы превратились..
Много вопросов..
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