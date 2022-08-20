Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?

Отправлено: - 14:11

Молчали молчали ведь..

А теперь - хотим убивать..

А кто вы такие собственно, тов.Воронин, чтоб решать, кого надо убивать?

Кто сажал этих гопников у власти?

Кто соглашался с их правилами?

Кто не выходил против всего этого беспредела?

А сейчас "хотим убивать"?

Может быть вам еще денег дать, чтоб вы убивали и наслаждались, выпускали пар так сказать, братьев, детей, стариков и женщин, как делается это в одной братской стране, которых именно то быдло, что выбрали они, отправили выпускать свой пар, свою ужасную злость на людей, которые слабее их, которых отправили их убивать, так же жестоко и бескомпромисно, объяснив этим Ворониным, что именно те люди виноваты в их бесполезной жизни в этом мире?

Чтобы это быдло, которое выбрали, жило и процветало дальше..

И что, начнем убивать, к примеру так сказать начав с тысяч 200 за человека? В кого вы превратились..

Много вопросов..