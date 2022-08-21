Отправлено: - 08:33

БабаКлава:

Пусть , конечно, не в тему, но пачка масла " Село лесное" весит не 180 г, а 173-175 г вместе с фольгой. Деп не взвешивали, ибо решили не покупать из-за столь спекулятивного ценника. 9200 за кг это уж, извините, наглости предпринимателя нет предела!

Цитата:Вся продукция ДЕП сейчас в России! Очень выгодно с таким курсом поставлять свою продукцию туда. А цены в России мама дорогая! Народ с пенсиями 12000р на грани выживания