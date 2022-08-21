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≡ Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44933
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 12:58
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И.о. заместителя премьер-министра распорядился усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые товары.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
894
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 22.08.22 - 08:33
#15
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Цитата:
БабаКлава:
Пусть , конечно, не в тему, но пачка масла " Село лесное" весит не 180 г, а 173-175 г вместе с фольгой. Деп не взвешивали, ибо решили не покупать из-за столь спекулятивного ценника. 9200 за кг это уж, извините, наглости предпринимателя нет предела!


Вся продукция ДЕП сейчас в России! Очень выгодно с таким курсом поставлять свою продукцию туда. А цены в России мама дорогая! Народ с пенсиями 12000р на грани выживания
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2706
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 09:27
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Голимый 100% маргарин!

Не надо гнать на финское масло! Это отличный натуральный продукт. Вот только у меня подозрение, что ДЕП под начали паковать финское масло в свою упаковку. От того и ценник такой, весьма близкий к финскому маслу. Скорее всего фины таким образом решили и дальше поставлять свое масло в Россию, только теперь под видом казахстанского.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2706
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 09:29
#17
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Цитата:
alex_60:
финское сливочное масло Valio cейчас в городе.производство финляндия. импортер, деп. на наклейке.

подозреваю что это же самое масло ДЕП продает под видом своего. От того и цена деповского масла подскочила больше чем в 2 раза.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2706
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 09:31
#18
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Цитата:
Добринцофф:
сливочное масло ДЕП и подорожало на 100%,теперь этот продукт для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.

не кажется ли тебе, что под видом своего масла ДЕП фасует финское? Может это сделано для того, чтобы финское масло под видом казахстанского и дальше в России продавалось?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12825
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 22.08.22 - 12:03
#19
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Цитата:
поручил Комитету торговли усилить работу по сдерживанию цен на продукты

Это нонсенс при капитализме доказывать с высоких трибун что государство пытается сдерживать цены))
Как они их сдерживать собрались? Руками? Штрафами?
Закройте границы,запретите вывоз значимых товаров как в России поступили
И стабилизируются цены
А то чушь лепят про субсидии-мупсидии
Производителям ничего не надо
У них всё есть
Просто производитель ушлый
Хочет пока курс с Россией высокий заработать на этом
Вот и вывозит товар туда а тут ничего не остаётся
А раз есть дефицит товара значит подниметься цена
А государство бегает вокруг производителей пылинки сдувает
Ой нам надо их беречь,нельзя их обижать,не будем ввозить иностранный дешёвый товар к нам чтобы не создать конкуренцию нашим,пусть наши развлекаются с ценами как хотят их нельзя трогать они же маленькие наши утипути)
А наши ушлые поняли что на безрыбье и рак рыба вот и гнут свое
По-сути казахстанские производители поставлены в условия монополистов
А пусти сюда в большей мере китайский или турецкий товар наши сразу и загнутся от того что у тех цены ниже в разы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2706
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 12:17
#20
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Цитата:
abaika95:
Просто производитель ушлый Хочет пока курс с Россией высокий заработать на этом

нормальное явление, что производители хотят заработать. Для того они работают, чтобы зарабатывать а не благотворительностью заниматься. Если в данный момент выгодно продавать в Россию, то будут и дальше туда продавать.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2499
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 12:58
#21
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Цитата:
abaika95:
Закройте границы,запретите вывоз значимых товаров как в России поступили

Для внешней торговли уже давно придуманы экспортные пошлины. Если бы этого не было, то ушлые предприниматели давно повывозили бы из государства последние штаны населения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12825
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 22.08.22 - 13:27
#22
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Цитата:
юля елиссева:
нормальное явление, что производители хотят заработать. Для того они работают, чтобы зарабатывать а не благотворительностью заниматься

Без проблем пусть зарабатывают
Только вот почему народ должен оплачивать их высокие заработки на стороне? Почему народ должен оплачивать субсидии в их бизнес? Хотят заработать и не хотят продавать свою продукцию в Казахстане? Без проблем,пустите сюда российское дешевое мясо,китайскую кондитерку и турецкую молочку)
Альтернатива должна быть
А сейчас монополия
Товары сюда не завозят чтобы не навредить местным производителям но при этом этим местным плевать на своих же и они активно вывозят свой товар за бугор)
Цитата:
Маркс:
Для внешней торговли уже давно придуманы экспортные пошлины

Судя по тому как активно они вывозят все в загран им эти пошлины как слону дробина)
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