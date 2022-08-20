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Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44931
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 891
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
Заказная статья!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1494
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:09
Цитата:
Может, руку?
За первый раз правую. За второй раз левую...
за воровство отрубали ноги
Может, руку?
За первый раз правую. За второй раз левую...
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:17
Статьи Воронина как монотонные песни стали повторять одно и тоже из номера в номер. Единственное под чем здесь подпишусь вот эти словаЧтобы избавиться от коррупции, нужна только железная политическая воля руководителя стран
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25269
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:35
Цитата:
А кто - заказал?
Не знаешь?...
ПолиграфЪ Боярышников:
Заказная статья!
Заказная статья!
А кто - заказал?
Не знаешь?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12818
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 14:41
Цитата:
Если есть тезис что нас спасли в январе то должен быть вывод что Россия нас сспасла от тех 200 человек(включая 4 детей) которых поубивали на улицах страны?
Тоесть Россия умыла в крови наш народ никак ему не помогая?
Хорошо,запомнили)
Цитата:
А кто бы нас спас от коррупции,Россия что-ли? У автора смотрю чувства юмора совершено нет)
Цитата:
Цитата:
Как говорится старость никогда не приходит одна)
Цитата:
Хорошо
Автор пишет что у нас в стране повальная коррупция
Значит всё покупается и продается
И тут же при эти вводных автор хочет ввести смертную казнь
Тоесть допустим автор решил обвинить какого-нибудь чинушу в воровстве
Этот чинуша покупает судью и полицию и автора судят и убивают вполне по закону о смертной казни))
«Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании», - писал Теодор Драйзер. Кстати, его утверждение подтвердилось в январе 2022 года, когда Казахстан попросил помощи у других стран.
Если есть тезис что нас спасли в январе то должен быть вывод что Россия нас сспасла от тех 200 человек(включая 4 детей) которых поубивали на улицах страны?
Тоесть Россия умыла в крови наш народ никак ему не помогая?
Хорошо,запомнили)
Цитата:
Конечно, лучше было бы если бы речь шла об искоренении преступности вообще
А кто бы нас спас от коррупции,Россия что-ли? У автора смотрю чувства юмора совершено нет)
Цитата:
Ведь в той же Америке оплотом демократии до сих пор является электрический стул
Цитата:
за воровство отрубали ноги»
Как говорится старость никогда не приходит одна)
Цитата:
Я не понимаю, как можно говорить, что запрещение смертной казни направлено на увеличение ценности жизни человека. А как определить, что жизнь убийцы ценнее жизни им убитого?
Хорошо
Автор пишет что у нас в стране повальная коррупция
Значит всё покупается и продается
И тут же при эти вводных автор хочет ввести смертную казнь
Тоесть допустим автор решил обвинить какого-нибудь чинушу в воровстве
Этот чинуша покупает судью и полицию и автора судят и убивают вполне по закону о смертной казни))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12818
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 14:42
Цитата:
Те кто лоббирует введение смертной казни в стране чтобы так разбираться с личными врагами)
drakon:
А кто - заказал? Не знаешь?..
А кто - заказал? Не знаешь?..
Те кто лоббирует введение смертной казни в стране чтобы так разбираться с личными врагами)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 476
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 23:56
Как нас учили в совейской школе? Республики Средней Азии, минуя капиталистический строй из феодального шагнули сразу в социализЬм?
Сейчс мы снова вернулись в феодализм. А потому смертная казнь - самое действенное средство для торможения казнокрадов.
Ибо только при эволюционном развитии общества и его самосознания от феодализма до капитализма и далее - в социализм (как отдельные страны Европы) человек достигнет такого уровня понимания добра и зла, при котором смертная казнь станет крайним средством восстановления справедливости.
Главное здесь - не перегнуть палку, чтобы разного рода "брейвики" и казнокрады не могли спокойно жить после совершённых ими преступлений.
Сейчс мы снова вернулись в феодализм. А потому смертная казнь - самое действенное средство для торможения казнокрадов.
Ибо только при эволюционном развитии общества и его самосознания от феодализма до капитализма и далее - в социализм (как отдельные страны Европы) человек достигнет такого уровня понимания добра и зла, при котором смертная казнь станет крайним средством восстановления справедливости.
Главное здесь - не перегнуть палку, чтобы разного рода "брейвики" и казнокрады не могли спокойно жить после совершённых ими преступлений.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3312
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 21.08.22 - 11:27
Цитата://. Обвиняемых оправдывают и, кроме того, суды//
На суды и в частности на судей, тоже надежды мало, в свете последнего громкого КОРРУПЦИОННОГО дела о задержании судьи Костанайского административного суда.
И это только, очевидно, ВИДИМАЯ часть, судебного айсберга и которая, по неизвестной нам причине, вышла НАРУЖУ.
Систему надо МЕНЯТЬ и очевидно с самого верха: СТАРЫЕ люди, не построят НОВЫЙ Казахстан.
На суды и в частности на судей, тоже надежды мало, в свете последнего громкого КОРРУПЦИОННОГО дела о задержании судьи Костанайского административного суда.
И это только, очевидно, ВИДИМАЯ часть, судебного айсберга и которая, по неизвестной нам причине, вышла НАРУЖУ.
Систему надо МЕНЯТЬ и очевидно с самого верха: СТАРЫЕ люди, не построят НОВЫЙ Казахстан.
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 21.08.22 - 12:37
Систему надо МЕНЯТЬ и очевидно с самого верха: СТАРЫЕ люди, не построят НОВЫЙ Казахстан
Не хотят добровольно сдать пост и уйти на покой, мечети грандиозные строят, мелькают то там то тут,
Не хотят добровольно сдать пост и уйти на покой, мечети грандиозные строят, мелькают то там то тут,
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3312
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 21.08.22 - 17:26
Цитата:
Кстати, насчёт мечети: - недавно, был в гостях в городе у одного городского имама дома, так он в задушевной беседе, сказал: -"..мы, казахи, не такие уж набожные люди, чем допустим иранцы, афганцы, арабы, и вопрос строительства мечетей не стоит ОСТРО в Казахстане, я был в командировке на юге, там народу много, дети учатся в три смены, классы переполнены, школы старые, бедные, убогие, вот на эти 250 000 000 $, надо было бы его личному турецкому строителю, построить школы и оборудовать всем необходимым: - вот за это народ его бы ПОНЯЛ, что он ХОЧЕТ хоть как то ИСКУПИТЬСЯ, а строительством мечети и при том не за СВОЙ счёт: - вчерашний убеждённый коммунистический атеист, просто напросто играет на публику и это его очередной ПОНТ, такие как и пирамида, хан-шатыр, экспо, лрт...."
сайлау курманов:
мечети грандиозные строят,
мечети грандиозные строят,
Кстати, насчёт мечети: - недавно, был в гостях в городе у одного городского имама дома, так он в задушевной беседе, сказал: -"..мы, казахи, не такие уж набожные люди, чем допустим иранцы, афганцы, арабы, и вопрос строительства мечетей не стоит ОСТРО в Казахстане, я был в командировке на юге, там народу много, дети учатся в три смены, классы переполнены, школы старые, бедные, убогие, вот на эти 250 000 000 $, надо было бы его личному турецкому строителю, построить школы и оборудовать всем необходимым: - вот за это народ его бы ПОНЯЛ, что он ХОЧЕТ хоть как то ИСКУПИТЬСЯ, а строительством мечети и при том не за СВОЙ счёт: - вчерашний убеждённый коммунистический атеист, просто напросто играет на публику и это его очередной ПОНТ, такие как и пирамида, хан-шатыр, экспо, лрт...."
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8713
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 21.08.22 - 20:27
Цитата:
Доходит до смешного... детям в школах дают конкурсное задание рисовать на тему коррупции в Казахстане. Дожились...дети должны изобличать преступные деяния взрослых, которые этого не видят? или не желают видеть. Ведь коррупция - это кормушка, поэтому
Цитата:
патамушта от одного коррупционера кормится толпа родни и какого-нибудь из них судья окажется сватом-братом... а садить за решетку своих некрасиво и не выгодно!
Цитата:
правильно, для наших людей главнее религии - той...безжалостный и беспощадный!
Вчера, кстати, на площади было заметно как народ повеселел на старой свадебной песне от группы Дос-мукасан в исполнении Мотороллер. Площадь прям запрыгала, подпевая.
Вот, что надо народу, тойные песни, а не гламурные девахи и сюрьезные тексты от Ильяса Аутова.
Хотя его выступление, не впервые увиденное в живую, лично для меня стало лучшим мероприятием из всех на нашем ...ДНЕ...города).
Есть Закон «О борьбе с коррупцией», принималось множество стратегий по этому вопросу и так далее.
Доходит до смешного... детям в школах дают конкурсное задание рисовать на тему коррупции в Казахстане. Дожились...дети должны изобличать преступные деяния взрослых, которые этого не видят? или не желают видеть. Ведь коррупция - это кормушка, поэтому
Цитата:
все чаще в судах крупные коррупционные дела разваливаются.
патамушта от одного коррупционера кормится толпа родни и какого-нибудь из них судья окажется сватом-братом... а садить за решетку своих некрасиво и не выгодно!
Цитата:
ACROS:
сказал: -"..мы, казахи, не такие уж набожные люди, чем допустим иранцы, афганцы, арабы,
сказал: -"..мы, казахи, не такие уж набожные люди, чем допустим иранцы, афганцы, арабы,
правильно, для наших людей главнее религии - той...безжалостный и беспощадный!
Вчера, кстати, на площади было заметно как народ повеселел на старой свадебной песне от группы Дос-мукасан в исполнении Мотороллер. Площадь прям запрыгала, подпевая.
Вот, что надо народу, тойные песни, а не гламурные девахи и сюрьезные тексты от Ильяса Аутова.
Хотя его выступление, не впервые увиденное в живую, лично для меня стало лучшим мероприятием из всех на нашем ...ДНЕ...города).
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4242
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 22.08.22 - 00:13
В США есть смертная казнь. Коррупции нет? Есть.
В Китае смертная казнь. Коррупция есть? Есть.
О чем статья???
Еще автор забыл написать, как хорошо было во времена СССР...
В Китае смертная казнь. Коррупция есть? Есть.
О чем статья???
Еще автор забыл написать, как хорошо было во времена СССР...
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