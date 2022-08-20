Отправлено: - 16:38

Казахстану требуется в три раза больше воды на доллар ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем Австралии.

Цитата:Если по номиналу в долларах, то ничего удивительного.А если по ППС, разница может оказаться и не сильно большой.Кстати, по Австралии считали наверное в австралийских долларах,