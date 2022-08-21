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Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44931
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 12:58
И.о. заместителя премьер-министра распорядился усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые товары.
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Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 12:58
Соль - подорожала.
Люди огурцы - солят...
Люди огурцы - солят...
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 14:52
Пока они там решают,цены растут дальше.
После полугодового отсутствия ,в продаже появилось сливочное масло ДЕП и подорожало на 100%,теперь этот продукт для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.
[Исправлено: Добринцофф, 21.08.2022 - 15:01]
После полугодового отсутствия ,в продаже появилось сливочное масло ДЕП и подорожало на 100%,теперь этот продукт для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.
[Исправлено: Добринцофф, 21.08.2022 - 15:01]
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 15:09
Цитата:
Масло - сладкое. С сахаром?
Сахао - дорогой...
Добринцофф:
Пока они там решают,цены растут дальше.
Пока они там решают,цены растут дальше.
Масло - сладкое. С сахаром?
Сахао - дорогой...
(Пользователи)
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- 22.10.14
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- 41
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 15:21
Пусть , конечно, не в тему, но пачка масла " Село лесное" весит не 180 г, а 173-175 г вместе с фольгой. Деп не взвешивали, ибо решили не покупать из-за столь спекулятивного ценника. 9200 за кг это уж, извините, наглости предпринимателя нет предела!
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 15:41
Цитата:
Без
drakon:
Масло - сладкое. С сахаром?
Масло - сладкое. С сахаром?
Без
a
(Полноправные пользователи)
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Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 16:09
финское сливочное масло Valio cейчас
в городе.производство финляндия.
импортер, деп.
на наклейке.
[Исправлено: alex_60, 21.08.2022 - 16:11]
в городе.производство финляндия.
импортер, деп.
на наклейке.
[Исправлено: alex_60, 21.08.2022 - 16:11]
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:51
Цитата:
Сгущёнка-ведро, не появилось?? Тоже же исчезла.
Добринцофф:
полугодового отсутствия
полугодового отсутствия
Сгущёнка-ведро, не появилось?? Тоже же исчезла.
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:57
Цитата://Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен//
Переведя с чиновничьего на простой, общенародный язык: "..... ЛЮБОЙ товар: он не исчезнет с прилавков, но он будет ДОРОГОЙ или ОЧЕНЬ дорогой, и мы постараемся что бы цены росли, но ПОСТЕПЕННО, а не СТРЕМИТЕЛЬНО и не за ОДИН день...."
Переведя с чиновничьего на простой, общенародный язык: "..... ЛЮБОЙ товар: он не исчезнет с прилавков, но он будет ДОРОГОЙ или ОЧЕНЬ дорогой, и мы постараемся что бы цены росли, но ПОСТЕПЕННО, а не СТРЕМИТЕЛЬНО и не за ОДИН день...."
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:59
Жумангарин, вроде, это тот чиновник который, чуть не обматерил корреспондента, или я ошибаюсь ??
Если это тот: - то ОНИ точно построят НОВЫЙ Казахстан !!!
Если это тот: - то ОНИ точно построят НОВЫЙ Казахстан !!!
b
(Полноправные пользователи)
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- 4242
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 21:55
Опять сдерживание цен... Прям как битва под Москвой!
Только 28 панфиловцев нет, поэтому белый пушистый зверёк в битве с и.о. зампремьер-министра победит.
Только 28 панфиловцев нет, поэтому белый пушистый зверёк в битве с и.о. зампремьер-министра победит.
(Пользователи)
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- 1578
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 22:50
Комментарий проходит проверку.
K
(Полноправные пользователи)
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- 906
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 22.08.22 - 00:05
Цитата:
Просто интересно, почём сейчас закупается молоко у крестьян переработчиками? Есть ли у кого-то актуальные данные?
Добринцофф:
для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.
для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.
Просто интересно, почём сейчас закупается молоко у крестьян переработчиками? Есть ли у кого-то актуальные данные?
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