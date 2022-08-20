Отправлено: - 14:41

«Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании», - писал Теодор Драйзер. Кстати, его утверждение подтвердилось в январе 2022 года, когда Казахстан попросил помощи у других стран.

Конечно, лучше было бы если бы речь шла об искоренении преступности вообще

Ведь в той же Америке оплотом демократии до сих пор является электрический стул

за воровство отрубали ноги»

Я не понимаю, как можно говорить, что запрещение смертной казни направлено на увеличение ценности жизни человека. А как определить, что жизнь убийцы ценнее жизни им убитого?

Цитата:Если есть тезис что нас спасли в январе то должен быть вывод что Россия нас сспасла от тех 200 человек(включая 4 детей) которых поубивали на улицах страны?Тоесть Россия умыла в крови наш народ никак ему не помогая?Хорошо,запомнили)Цитата:А кто бы нас спас от коррупции,Россия что-ли? У автора смотрю чувства юмора совершено нет)Цитата:Цитата:Как говорится старость никогда не приходит одна)Цитата:ХорошоАвтор пишет что у нас в стране повальная коррупцияЗначит всё покупается и продаетсяИ тут же при эти вводных автор хочет ввести смертную казньТоесть допустим автор решил обвинить какого-нибудь чинушу в воровствеЭтот чинуша покупает судью и полицию и автора судят и убивают вполне по закону о смертной казни))