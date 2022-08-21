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≡ Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его экс-жену
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44931
Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его экс-жену
Отправлено: 21.08.22 - 14:32
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Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на брата экс-президента Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева и его бывшую жену Майру Курмангалиеву.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25269
Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...
Отправлено: 21.08.22 - 14:32
#1
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Когда, его уже - посадят?... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5467
Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...
Отправлено: 21.08.22 - 14:32
#2
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Серик Конакбаев обвиняется в рейдерском захвате? Знаю что боксеры группируются в разные рэкетиры и вымогатели, но чтобы депутат, да ещё Кумир восьмидесятых , не может быть. Ну а если правда, то я шоке!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3312
Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...
Отправлено: 21.08.22 - 17:08
#3
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Цитата:
drakon:
Когда


Неважно, КОГДА, главное: - что бы ОНИ чувствовали и при том на своей шкуре - возмездие и наказание - НЕОТВРАТИМО и НЕИЗБЕЖНО.
Почему ОН так себя вёл: - потому что был уверен в БЕЗНАКАЗАННОСТИ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ и то что: - Назарбаевы и им подобные "небожители-сантехники"( всего их 165 человек) - это ОДНО, а Его Величество ЗАКОН и ПРАВОСУДИЕ - это совсем другое:- для плебса.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
38
Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...
Отправлено: 21.08.22 - 18:55
#4
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.....это вообще не ново как рейдерский захват или как говорят в народе отжим бизнеса как в стране Казахстан,можно сказать это стало уже как национальной традицией.К примеру города и области кондитерская и Карабалыкская птицефабрики.У кого ещё есть примеры?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
161
Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...
Отправлено: 21.08.22 - 18:57
#5
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вот тебе и Хабар 24
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