Отправлено: - 17:08

drakon:

Когда

Цитата:Неважно, КОГДА, главное: - что бы ОНИ чувствовали и при том на своей шкуре - возмездие и наказание - НЕОТВРАТИМО и НЕИЗБЕЖНО.Почему ОН так себя вёл: - потому что был уверен в БЕЗНАКАЗАННОСТИ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ и то что: - Назарбаевы и им подобные "небожители-сантехники"( всего их 165 человек) - это ОДНО, а Его Величество ЗАКОН и ПРАВОСУДИЕ - это совсем другое:- для плебса.