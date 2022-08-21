Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...

Отправлено: - 16:57

Цитата://Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен//



Переведя с чиновничьего на простой, общенародный язык: "..... ЛЮБОЙ товар: он не исчезнет с прилавков, но он будет ДОРОГОЙ или ОЧЕНЬ дорогой, и мы постараемся что бы цены росли, но ПОСТЕПЕННО, а не СТРЕМИТЕЛЬНО и не за ОДИН день...."