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≡ Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44931
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 12:58
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И.о. заместителя премьер-министра распорядился усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые товары.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25269
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 12:58
#1
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Соль - подорожала.
Люди огурцы - солят... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8847
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 14:52
#2
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Пока они там решают,цены растут дальше.
После полугодового отсутствия ,в продаже появилось сливочное масло ДЕП и подорожало на 100%,теперь этот продукт для многих станет деликатесом,ведь пачка масла весом 180гр стоит 1679тнг.


[Исправлено: Добринцофф, 21.08.2022 - 15:01]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25269
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 15:09
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Пока они там решают,цены растут дальше.

Масло - сладкое. С сахаром?
Сахао - дорогой... ;-)
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БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
41
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 15:21
#4
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Пусть , конечно, не в тему, но пачка масла " Село лесное" весит не 180 г, а 173-175 г вместе с фольгой. Деп не взвешивали, ибо решили не покупать из-за столь спекулятивного ценника. 9200 за кг это уж, извините, наглости предпринимателя нет предела!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8847
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 15:41
#5
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Цитата:
drakon:
Масло - сладкое. С сахаром?

Без
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17387
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Отправлено: 21.08.22 - 16:09
#6
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финское сливочное масло Valio cейчас
в городе.производство финляндия.
импортер, деп.
на наклейке.

[Исправлено: alex_60, 21.08.2022 - 16:11]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3312
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:51
#7
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Цитата:
Добринцофф:
полугодового отсутствия



Сгущёнка-ведро, не появилось?? Тоже же исчезла.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3312
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:57
#8
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Цитата://Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен//

Переведя с чиновничьего на простой, общенародный язык: "..... ЛЮБОЙ товар: он не исчезнет с прилавков, но он будет ДОРОГОЙ или ОЧЕНЬ дорогой, и мы постараемся что бы цены росли, но ПОСТЕПЕННО, а не СТРЕМИТЕЛЬНО и не за ОДИН день...."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3312
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 16:59
#9
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Жумангарин, вроде, это тот чиновник который, чуть не обматерил корреспондента, или я ошибаюсь ??
Если это тот: - то ОНИ точно построят НОВЫЙ Казахстан !!!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4240
Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...
Отправлено: 21.08.22 - 21:55
#10
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Опять сдерживание цен... Прям как битва под Москвой!
Только 28 панфиловцев нет, поэтому белый пушистый зверёк в битве с и.о. зампремьер-министра победит.
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