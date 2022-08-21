Re: Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и...

Отправлено: - 15:21

Пусть , конечно, не в тему, но пачка масла " Село лесное" весит не 180 г, а 173-175 г вместе с фольгой. Деп не взвешивали, ибо решили не покупать из-за столь спекулятивного ценника. 9200 за кг это уж, извините, наглости предпринимателя нет предела!