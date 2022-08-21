Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
Серик Жумангарин: Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать