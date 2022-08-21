Re: Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на...

Отправлено: - 14:32

Серик Конакбаев обвиняется в рейдерском захвате? Знаю что боксеры группируются в разные рэкетиры и вымогатели, но чтобы депутат, да ещё Кумир восьмидесятых , не может быть. Ну а если правда, то я шоке!