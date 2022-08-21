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≡ Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных дизайнеров выглядит скверно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44931
Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных дизайнеров выглядит скверно?
Отправлено: 21.08.22 - 12:30
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Весной новостные паблики пестрили новостями: "Сквер на пересечении улиц 40 лет Октября и Пионерская, где установлен памятник героической литовской девушке Марите Бежите, в этом году будет полностью реконструирован".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5467
Re: Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных...
Отправлено: 21.08.22 - 12:30
#1
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Самое удивительное при тотальной безработице , найти рукастых работников было затруднительно, брали шабашников, перекати-поле, там с оплатой что-то намудрили. Приятель мой бросил и ушел на другой объект.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
891
Re: Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных...
Отправлено: 21.08.22 - 12:49
#2
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Что бы выиграть тендер, подрядчики занижают своё предложение а затем выкручиваются как могут.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
898
Re: Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных...
Отправлено: 21.08.22 - 13:02
#3
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Да уж, нет слов! Позорище позорное!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17386
Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных дизайнеров выглядит скверно?
Отправлено: 21.08.22 - 13:32
#4
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если все так плохо в Рудном,
как ты описываешь раз за разом,
зачем ты там живешь, автор?
и подобные.
хотя пословица такая есть к месту.
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