Осквернение - Почему очередной проект рудненских ландшафных дизайнеров выглядит скверно?

Отправлено: - 13:32

если все так плохо в Рудном,

как ты описываешь раз за разом,

зачем ты там живешь, автор?

и подобные.

хотя пословица такая есть к месту.