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≡ «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44933
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
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Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12825
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 20.08.22 - 14:50
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Так его и впрямь никто не спрашивал, он вот вопрос задал. А тут...

А тут ему все разъяснили на пальцах
Пусть радуется Цитата:
serg kost:
Отдельные случаи в Германии для тебя хуже недельного кошмара в Алматы.

Ты Соловьева видимо не уважаешь
Котрый уже похоронил Германию)
А какой кошмар в Алматы был? Подскажи? Что страшного там произошло?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25269
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 20.08.22 - 15:20
#16
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Цитата:
abaika95:
А какой кошмар в Алматы был? Подскажи? Что страшного там произошло?

А зачем, он - звал на помощь - Россию?... :-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1494
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 20.08.22 - 15:39
#17
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Нужно было номерного абайку звать.
Он бы всех успокоил

[Исправлено: serg kost, 20.08.2022 - 15:39]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1259
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 22.08.22 - 11:45
#18
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Тоже закаты-восходы заметили )) Это не у них закаты рано, это у нас одних, в Кст, они такие поздние летом! В том числе и потому, что живём не в своём часовом поясе.
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